Licitação para transformar Palácio Rio Branco em hotel sairá nos próximos dias

(Divulgação)

Palácio Rio Branco já foi sede do Governo da Bahia

O projeto para transformar o Palácio Rio Branco, no Centro Histórico, em hotel de luxo começa a virar realidade. A comissão nomeada pelo Governo do Estado para elaborar a licitação que dará a concessão do imóvel à iniciativa privada vem trabalhando em ritmo acelerado para garantir a publicação do edital ainda na primeira quinzena deste mês. A Secretaria Estadual de Turismo (SETUR) não revela o valor do lance mínimo e nem o prazo de concessão. Em nota enviada pela assessoria de comunicação, a pasta diz que estas informações serão divulgadas somente no edital.

(Divulgação)

A sala Espelhos é uma das mais luxuosas do palácio

Páreo

Conforme já divulgado pela coluna, o grupo português Vila Galé, continua sendo o único interessado no imóvel. A SETUR ressalta que, embora o grupo português tenha sido o primeiro a manifestar interesse (o Vila Galé chegou a elaborar, em parceria com o governo, em 2019, um estudo de viabilidade técnica para implantação de um hotel no palácio) isso não o coloca em vantagem junto a outros possíveis interessados. “Este estudo pertence ao Governo do Estado”, diz na nota. A proposta dos portugueses é fazer a revitalização do imóvel e construir três novos prédios anexos.

(Divulgação)

Construção atual data de 1919 e tem bela vista para Baía de Todos-os-Santos

Apostas

Segundo a SETUR, o estudo feito pelo grupo Vila Galé, que teve uma pequena parte bancada pelo Governo do Estado, será disponibilizado para todos os concorrentes do certame. Embora o mercado aposte que os portugueses levarão o prédio histórico, vale lembrar que em 2019, conforme divulgado pelo site Olho Público, o grupo, que possui duas unidades hoteleiras na Bahia, acabou desistindo de um investimento de R$ 150 milhões no sul do estado, cujo empreendimento hoteleiro já estava licenciado. A coluna não conseguiu contato com o grupo Vila Galé.

(Divulgação)

Itamar Vieira Junior ganhou o Prêmio Jabuti de 2020 com a obra Torto Arado

Novidade

Dono dos principais prêmios de literatura do ano passado pelo romance Torto Arado, o escritor baiano Itamar Vieira Júnior já está com uma nova obra no prelo. Doramar ou A Odisseia será lançado em junho próximo pela editora Todavia. Neste novo livro, o autor incluiu escritos inéditos, além de parte dos textos publicados em A Oração do Carrasco (2017), finalista do Prêmio Jabuti em 2018.



Premiação

E por falar em literatura, foi dada a largada para a nova edição do Prêmio Jabuti, o mais importante do país. A 63ª edição promovida pela Câmara Brasileira do Livro (CBL), que será lançada para a imprensa na próxima sexta-feira (6), vai homenagear o escritor Ignácio de Loyola Brandão, escolhido pela equipe de curadores capitaneada pelo editor pernambucano Marcos Marcionilo. "Este convite salva a minha vida, reconhece a minha obra e justifica a minha história", celebrou Loyola.

(Divulgação)

Gilberto Gil está cotado para Academia Brasileira de Letras

Bastidores

Enquanto o imortal Ignácio de Loyola Brandão se mantém firme na cadeira de número 11 da Academia Brasileira de Letras, alguns articuladores, incluindo membros da ABL, trabalham nos bastidores para colocar num dos três assentos vagos, o cantor e compositor brasileiro Gilberto Gil. De acordo com o jornal O Globo, tem muita gente graúda no páreo.



Memória

O ZUMVÍ – Arquivo Afro Fotográfico, que registra há cerca de 30 anos as manifestações do movimento negro e o cotidiano dos afrodescendentes em diversas temáticas e contextos populares, lança, no próximo dia 13, o site www.zumvi.com.br e a exposição virtual Memórias de Resistências Negras, com 55 imagens que trazem oito temas de importantes momentos da história e trajetórias do movimento.

(Divulgação)

Marcelo Jeneci vai se apresentar virtualmente no Mercado Iaô



Mercado virtual

O Mercado IAÔ vai se conectar com seu público através de uma edição on-line. O evento acontece entre os dias 15 e 16 de maio, às 17 horas, com transmissão pelo canal Mercado Iaô Oficial no YouTube. No sábado (15), Margareth Menezes comanda a primeira versão digital do evento, que contará com as participações da banda Gilsons, Guedez, Maya e Damares Teçá. Já no domingo, Marcelo Jeneci vai dividir o palco com a Banda Lambreta, Gravnave e Fatel.

Festa do interior

A partir de amanhã (5), o 4º Festival de Teatro do Interior da Bahia retoma sua programação adiada em março do ano passado por conta da pandemia. A ideia é voltar a chamar atenção para a produção teatral do interior do estado, mostrando as montagens que foram selecionadas para concorrer ao Prêmio de Melhor Espetáculo do Interior. Os 60 espetáculos inscritos serão transmitidas remotamente no canal do Teatro da Bahia no YouTube. .