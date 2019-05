Licitação vai definir empresa responsável pela nova rodoviária de Salvador

O aviso de licitação para concessão e exploração da nova rodoviária de Salvador, em Águas Claras, foi publicado no Diário Oficial desta sexta-feira (10). A licitação está marcada para 10 de julho, às 10h, no auditório da Agerba, no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

Quem vencer vai administrar a nova rodoviária por 30 anos, contrato que poderá ser renovado por mais cinco anos. A obra tem um investimento previsto de R$ 120 milhões.

“As empresas interessadas terão um prazo de 60 dias para se apresentarem. Quem vencer a licitação começará a operar o atual terminal de Salvador e terá um prazo de 30 meses para concluir a construção da nova rodoviária”, explica o secretário de Infraestrutura, Marcus Cavalcanti.

A estimativa do governo é de que 39 mil usuários passem diariamente pela nova rodoviária. O equipamento terá acesso direto à estação de metrô em Águas Claras e ao novo corredor do BRT. Todo processo será feito através da Agerba.