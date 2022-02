Lições que garantem vagas no mercado

Uma pesquisa divulgada pelo IBGE no último dia 15 mostrou que, quando o assunto são as tendências na aprendizagem profissional, as áreas de Tecnologia da Informação, automatização de processos e comunicação são as grandes tendências do momento. Que tal aproveitar o período do Carnaval para encontrar a qualificação que melhor atenda a você e à sua carreira?

Responsável pelo setor de Inteligência de Mercado do SENAI, Vinicius Silva Santos ressalta que, entre as atividades que mais cresceram, destacam-se aquelas que se beneficiaram das mudanças de hábitos dos consumidores e da maior demanda por novos tipos de serviços em razão do isolamento social e do avanço do trabalho em regime híbrido, como os associados aos serviços de tecnologia da informação, aplicativos e conteúdo digital, comércio eletrônico, logística e delivery.

“No SENAI BAHIA, por exemplo, é possível encontrar cursos básicos, como Excel, até os mais avançados de Computação em Nuvem, Certificado da Amazon Web Services, dentre outros”, reforça, lembrando que os interessados podem garantir inscrições nos cursos de curta duração que estão iniciando nesse período(https://curtaduracaosenaiba.com.br/).

Aprendizado profissional

Além dos dados do IBGE, o relatório 2022 Brazil Workplace Learning Trends da Udemy mostrou as tendências de aprendizado corporativo para o Brasil em 2022 divididas em três categorias: power skills (também chamadas de soft skills ou habilidades comportamentais), habilidades táticas e habilidades técnicas. O período analisado foi de julho de 2020 a julho de 2021 sobre julho de 2019 a julho de 2020.

Entre as power skills, as que mais cresceram em consumo por parte dos profissionais brasileiros no período foram gestão de tempo (+226%), francês (+129%), liderança (+116%), pronúncia de inglês (+83%) e linguagem corporal (+49%).

Já entre as habilidades táticas, as que mais cresceram foram gerenciamento de processos de negócio (business process management) (+236%), investimentos (+233%), profissional de gerenciamento de projetos (project management professional) (+231%), professional Scrum master (+216%) e análise de negócios (business analytics) (+207%).

Por fim, entre as habilidades técnicas, os maiores crescimentos foram em desenvolvimento guiado por testes (+1.061%), HTML5 (+394%), TypeScript (linguagem de programação) (+376%), entrevista de programação (+193%) e Go (linguagem de programação) (+136%).

Raphael Spinelli destaca que os cursos online são grandes aliados de quem quer aprender habilidades novas com agilidade, inclusive, para melhorar o currículo (Foto: Divulgação)

Para o diretor regional da Udemy para a América Latina Raphael Spinelli, os cursos online são grandes aliados de quem quer aprender habilidades novas. “Muitas delas não ensinadas nas universidades. Os cursos online, por sua vez, têm a vantagem de poderem ser atualizados constantemente e também de auxiliar quem quer incrementar o currículo para chamar a atenção de possíveis empregadores”, afirma.

Tendências

A gerente de Negócios do IEL Edneide Lima reforça que o desenvolvimento das chamadas power skills são auxiliares na construção da carreira profissional, impulsionando os profissionais a trabalhar o seu potencial, através de habilidades técnicas e sociocomportamentais.

Para ela, no momento em que se pensa em aprendizados para o trabalho é fundamental também estimular o autoconhecimento, o alinhamento de expectativas que façam relação com seus valores e projeto de carreira, focando em inovações no seu campo de conhecimento/atuação. “Não adiantar realizar cursos e capacitações que não estejam aliados com o foco profissional”, aconselha.

Raphael lembra que o relatório global 2022 Workplace Learning Trends mostrou que, por conta da pandemia, ocorreu um fenômeno chamado “great resignation”, em que um número recorde de profissionais no exterior deixou os empregos e, para evitar que algo semelhante aconteça no Brasil, a prioridade dos gestores deveria ser reter os melhores talentos, garantido a permanência na empresa. “A oferta de cursos diversos possibilita que os colaboradores permaneçam adquirindo habilidades para se manterem competitivos”, explica.

“Além disso, muitos profissionais no exterior deixaram empregos porque queriam, entre outras mudanças, mais flexibilidade no trabalho. Por isso, um complemento é permitir que os funcionários tenham uma rotina mais flexível, considerando que eles estão vivendo tempos que jamais imaginaram”, complementa.

Spinelli destaca ainda que muitas empresas brasileiras disponibilizam cursos da Udemy aos seus funcionários por meio da solução corporativa da plataforma e que, ao contrário do que muitos podem pensar, é tão possível aprender uma power skill, como gestão de pessoas ou pensamento crítico, como aprender uma habilidade técnica, como gerenciamento de banco de dados.



Maratona de Vagas no CIEE

Na próxima semana o Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE promoverá a segunda edição da Maratona de Vagas, lançamento do atendimento via Whatsapp, e a nova versão do CIEE Saber Virtual. As ações marcam a celebração dos 58 anos de fundação da instituição filantrópica que busca inserir os jovens no mundo do trabalho.

A segunda edição da Maratona de Vagas acontecerá entre os dias 21 e 25 de fevereiro e promoverá 12 mil oportunidades de estágio e aprendizagem em todo País*. Para acessar as vagas e realizar a candidatura, os estudantes precisam acessar a página da ação no link: https://portal.ciee.org.br/maratona.

Outra novidade é o lançamento do atendimento via Whatsapp. O espaço digital possibilitará tirar dúvidas a respeito do cadastro e receber informações sobre processos seletivos. Para acessar a ferramenta é necessário digitar o DDD 11 e o número 3003-2433, o mesmo da Central de Operações do CIEE.

Completando a comemoração, será lançada a nova versão do CIEE Saber Virtual. A plataforma on-line, que já conta com 995 mil matrículas, proporcionará ambiente ainda mais dinâmico, intuitivo e apresentará cursos inéditos.

Segundo Humberto Casagrande, CEO do CIEE, todas as ações reafirmam o propósito da instituição: colocar o jovem no centro da entidade. “A pandemia impactou e continua impactando a entrada dos jovens e adolescentes no mundo do trabalho. Nosso objetivo, ao longo dessa semana, é reduzir os obstáculos desta caminhada”, afirmou.

Caminho do aprendizado

