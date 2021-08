Líder de movimento antimáscara morre de covid-19, aos 30 anos, nos Estados Unidos

Caleb Wallace, conhecido por ser o líder de um movimento antimáscara nos Estados Unidos, morreu de covid-19 aos 30 anos. A notícia foi publicada pela mulher dele, Jessica Wallace, em uma página de campanha virtual criada por ela para arrecadar fundos para cuidar do marido, que estava internado com a doença desde o dia 30 de julho.

"Caleb morreu em paz. Ele viverá para sempre em nossos corações e mentes", escreveu a mulher na página da campanha. Wallace, que residia em San Angelo, no Texas. O negacionista foi o fundador do grupo "The San Angelo Freedom Defenders" (Defensores da Liberdade de San Angelo, em tradução livre).

Em sua página na internet, o grupo dizia que o objetivo seria "educar e capacitar os cidadãos a fazerem escolhas informadas sobre a política local, estadual e nacional e encorajá-los a participar ativamente de seu dever de garantir direitos dados por Deus e protegidos constitucionalmente", conforme reportou o The New York Daily News.

Ele chegou a organizar um comício anti-máscara e dizia que as máscaras não funcionavam.

Segundo o Huffington Post, Wallace começou a sentir os sintomas da covid-19 no dia 19 de julho deste ano, mas a mulher afirmou que ele se recusou a fazer o teste e começou a se medicar por conta própria com aspirina, zinco, vitamina C e ivermectina, medicamentos que não têm comprovação científica em relação à doença.

"Ele era tão teimoso", disse Jessica ao San Angelo Standard-Times. "Ele não queria ver um médico, porque não queria fazer parte das estatísticas com os testes das covid-19". Ela ainda contou que o marido "não conseguia respirar sozinho" e, após ser hospitalizado, precisou do apoio de oxigênio e ventilação para melhorar a sua condição.

Wallace deixa suas três filhas e a mulher, que estava grávida de uma quarta criança cujo nascimento está previsto para ocorrer em setembro.