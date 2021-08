Líder de organização criminosa gaúcha é preso em resort na Praia do Forte

Um homem apontado como líder do tráfico de drogas em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, foi preso nesta segunda-feira (9) em um resort de Praia do Forte, na Linha Verde. Uma equipe do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) cumpriu o mandado de prisão.

Com o suspeito, os policiais apreenderam celulares, chips ainda não cadastrados e um veículo. No momento da prisão, o homem estava sem documentos.

Além de ser suspeito por tráfico, ele também é investigado pela morte de um criminoso que liderava um grupo rival, entre outros homicídios. Também é acusado por crimes contra o patrimônio no estado gaúcho.

O diretor do Draco, delegado José Bezerra, destacou a importância da prisão para impedir que novos grupos cheguem ao estado. “Deslocamos assim que recebemos a solicitação da PCRS. Prisões como esta, enfraquecem e inviabilizam a atuação de grupos criminosos de outros estados, aqui na Bahia”, afirmou.

Após o cumprimento do mandado de prisão preventiva, o homem foi encaminhado para o Draco, passará por exames de lesões corporais no Departamento de Polícia Técnica (DPT) e será transferido para o Rio Grande do Sul.