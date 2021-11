Líder do tráfico na Ilha é preso enquanto tentava embarcar em voo internacional

O líder de um grupo criminoso da região de Jiribatuba, da Ilha de Vera Cruz, foi preso, na noite de segunda-feira (8), no Aeroporto Internacional Deputado Luís Eduardo Magalhães. O investigado teve o mandado de prisão preventiva cumprido quando tentava embarcar em um vôo internacional. A prisão foi efetuada por equipes do Núcleos Operações (NO) e de Inteligência (NI) do Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoal (DHPP) , com apoio de policiais federais.

O líder do tráfico em Jiribatuba, que é envolvido em homicídios ocorridos na região da Ilha de Itaparica e Vera Cruz, tem ligação com grupos criminosos de Salvador, uma cidade da Região Metropolitana e mais dois municípios do interior. O coordenador do NO/DHPP, delegado Marcelo Calmon, destacou a disputa entre os traficantes. “Parte dos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs), ocorridos na Ilha, têm como principal indicativo de motivação, a disputa deste traficante e seu grupo, com rivais de Jiribatuba”, informou.

Ação faz parte da Operação Funil, deflagrada pelo DHPP e os Departamentos de Polícia Metropolitana (Depom) e de Polícia do Interior (Depin), com o apoio da Coordenação de Operação Especiais (COE) e guarnições da Polícia Militar, da RMS.