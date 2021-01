Lideranças indígenas atendidas pelo Cesol recebem primeira dose da vacina

Grupo prioritário na primeira etapa de vacinação contra a Covid-19, líderes indígenas receberam a primeira dose da vacina Coronavac, na última terça-feira (19), em Ilhéus. Os índios são atendidos pelo Centro Público de Economia Solidária (Cesol) Litoral Sul. O centro é vinculado à Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda do Estado.

O cacique Sival Sussuarana, da aldeia Igalha, e Valdelice Tupinambá, integrante da aldeia Itapoan foram um dos primeiros imunizados. Além de serem atendidos pelo Cesol com formação, os indígenas vêm sendo assistidos pelo Centro Público durante a pandemia com ações como doação de alimentos e máscaras nas comunidades indígenas.



Para o coordenador do Cesol Litoral Sul, Thiago Fernandes, a vacinação da comunidade indígena é um momento histórico no território. “Embora ainda não seja possível imunizar toda a população, as primeiras doses já nos devolvem a esperança por dias melhores. A prioridade para comunidades indígenas e quilombolas nesta primeira etapa é muito importante por que além dos profissionais de saúde e idosos, este também é um grupo de risco que precisa ser tratado com atenção. Estamos muito felizes e esperamos que muito em breve tenhamos toda a população vacinada.”, comemora.



Até o último balanço, divulgado nesta quarta, ao menos 200 indígenas já foram foram imunizados em Ilhéus e devem receber a segunda dose da vacina num intervalo que varia entre 14 e 28 dias.