Líderes, Bahia e Atlético decidem em casa a semifinal do Baiano

As semifinais do Baianão já estão com horários e locais definidos. Os dois mais bem classificados na primeira fase, Bahia e Atlético de Alagoinhas fazem a partida de ida fora de casa, decidindo assim a vaga na final dentro do seu mando.

Na quarta-feira (29), às 21h30, a Juazeirense recebe o Atlético no Adauto Moraes, enquanto a volta será no Carneirão, em Alagoinhas, às 16h do domingo (2).

Já o Tricolor, vai até Riachão do Jacuípe na quinta-feira (30), enfrentar o Leão do Sisal às 17h30. A partida será no estádio Eliel Martins. O segundo jogo será mais uma vez em Pituaçu, onde o Bahia está mandando suas partidas, também no domingo (2), às 16h.

A definição por jogos de ida e volta nas semifinais foi decidida na manhã desta segunda-feira (27), em reunião dos quatro clubes com a FBF. O Bahia, que vive o dilema de se apresentar com dois times distintos por conta da Copa do Nordeste, desejava uma semifinal com jogo único, mas a proposta não foi aceita pelos clubes do interior.

Confira as partidas da semifinal

Jacuipense x Bahia

Data: Quinta-feira (30/7)

Horário: 17h30

Local: Estádio Eliel Martins

Bahia x Jacuipense

Data: Domingo (2/8)

Horário: 16h

Local: Pituaçu

Juazeirense x Atlético de Alagoinhas

Data: Quarta-feira (29/7)

Horário: 21h30

Local: Adauto Moraes

Atlético de Alagoinhas x Juazeirense

Data: Domingo (2/8)

Horário: 16h

Local: Carneirão