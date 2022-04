Líderes do bolsonarismo na Bahia lamentam preço por desgaste de Moro e Leite

Aliados do governo Jair Bolsonaro (PL) na Bahia alertaram o presidente para os riscos provocados a ele mesmo com a estratégia de desgastar maciçamente, através de ação coordenada diretamente do Palácio do Planato, a imagem de dois nomes da terceira via: o ex-governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite e o ex-juiz Sérgio Moro (União Brasil), alvos da artilharia bolsonarista nas redes sociais e disparos em massa em aplicativos de mensagem como WhatsApp e Telegram. Ao investir pesado para desidratar Leite e Moro, ex-aliados que se tornaram potenciais adversários junto ao eleitorado à direita do espectro político, o presidente atirou no próprio pé, destacam integrates da tropa baiana pró-Bolsonaro.

Prova e contraprova

Reservadamente, líderes do bolsonarismo no estado atribuem a avaliação aos números das recentes pesquisas sobre a corrida presidencial. Todas elas, garantem, demonstram com clareza que os possíveis votos em Leite e Moro migrariam para o ex-presidente Lula (PT), e não para Bolsonaro.

Bala perdida

"Esse fenômeno virou um grande problema para o presidente. Em especial, no Nordeste, onde Lula mantém frente de 30 pontos percentuais sobre Bolsonaro, e a região será fundamental para o resultado das eleições. Avisamos ao Planalto há tempos sobre o perigo de arranhar tanto Moro e Lula a ponto de inviabilizá-los, mas não nos deram ouvidos. Agora, sonham com Moro e Leite candidatos, para reduzir os riscos de derrota no prmeiro turno, caso o páreo se afunile sem eles", confidenciou um bolsonarista baiano de primeira linha, ao comentar os números da recente pesquisa do Instituto Paraná, divulgada na quarta-feira passada. A sondagem, conforme moticiado na edição de ontem, mostra o Nordeste como fiel da balança na sucessão presidencial deste ano.

Tantas emoções

Pré-candidato do PSDB à Presidência, o ex-governador paulista João Doria Júnior pediu aos assessores de campaha que deixassem a viagem a Rio de Contas no fim de semana fora da agenda pública de sua visita à Bahia. Disse que a ida à cidade onde o pai dele viveu por um período da vida é de caráter íntimo e tem como objetivo ganhar energia para enfrentar meses de campanha dura, sem interesse em dar publicidade ao périplo pela chapada.

Vale-gás

Efeito da aliança entre o MDB e o PT, o governador Rui Costa nomeia oficialmente hoje o presidente estadual do diretorio emedebista, Alex Futuca, o novo diretor-presidente da cobiçada Companhia de Engenharia Hídrica e Saneamento da Bahia (Cerb). Por decreto baixado pelo próprio Rui, Futuca poderá acumular a chefia da Cerb com as atividades de dirigente partidário sem maiores problemas.

Piada pronta

Nas rodas de conversa entre políticos dos mais variados blocos de poder, a chapa Jerônimo Rodrigues (PT) e Geraldo Júnior (MDB), candidatos a governador e vice da base aliada, ganhou apelido de chapa dos cem milhões. Em suma, a soma dos R$ 51 milhões das malas do ex-ministro Geddel Vieira Lima com os R$ 49 milhões desviados dos respiradores.