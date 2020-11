Limpeza organizada: confira o roteiro diário que montamos para ajudar na arrumação

Quem não gosta de uma casa cheirosa, limpinha e arrumada? O lar é doce, mas é só falar em faxina que muita gente já imagina o sofrimento. A verdade é que todo mundo tem se virado para conseguir dar conta dos filhos, trabalho e das demandas domésticas nesse momento de pandemia.

Porém, dá para garantir uma manutenção diária sem perder o dia inteiro com a limpeza pesada. Especialistas no assunto e bons de faxina montaram um roteiro que vai dar aquela mãozinha para quem está sem diarista ou doméstica em casa (confira abaixo).

O esquema é bem simples. As tarefas e os ambientes estão divididos de segunda à sexta-feira, com o destaque ainda para atividades rápidas que precisam ser feitas diariamente e, com isso, facilitar o check-list do dia seguinte. Para começar, a personal organizer da Brilux, Camila Teixeira aconselha anotar tudo que precisa ser feito, cômodo por cômodo, antes da faxina.

“Os ambientes que mais precisamos limpar são cozinha e banheiro, que fazemos uso todos os dias e com maior frequência. O resto, é mais fácil”, diz.

Antes de pegar a vassoura, fica aqui o alerta para os cuidados no uso de produtos de limpeza, como destaca a profissional cadastrada na área de limpeza do GetNinjas, Madeleine Lisboa: “Não misture água sanitária e álcool. É tóxico e perigoso”, adverte.

O gestor da Mary Help Unidade Imbuí, Antônio Carlos Santiago, acrescenta que manter a casa com tudo no lugar sem sobrecarregar ninguém, não é mágica, mas colaboração. “Se cada um cuidar de uma etapa fica tranquilo para todos e a faxina deixa de ser um pesadelo”, completa.

ROTEIRO DIÁRIO



Segunda-feira - Semana começando. Tire o dia para organizar a sala, varrer todos os cantinhos, sacudir os móveis e também passar um pano com água e desinfetante na casa inteira. Como essa parte da casa costuma concentrar itens de outros cômodos que ficaram perdidos — um livro, brinquedo, uma peça de roupa — a personal organizer da Brilux, Camila Teixeira (@organizze) recomenda pegar um cesto e sair recolhendo tudo que está fora do lugar. “Depois é só separá-los por ambiente (banheiro, quarto, cozinha) e guardar em cada lugar, de forma produtiva”, orienta.



Terça-feira - Lave o banheiro. “Como é uma atividade que a maioria das pessoas não gosta de fazer, vamos antecipar para não deixar no final de semana quando já estamos cansados. Coloque um pouco de desinfetante diluído em água no piso e parede da área de banho algumas horas antes. Isso facilita a remoção da sujeira no momento da limpeza”. A dica é do gestor da Mary Help Unidade Imbuí (@maryhelpsalvadorimbui), Antônio Carlos Santiago. “Água sanitária não pode faltar. Quanto aos outros produtos de limpeza, dê sempre preferência aos biodegradáveis, assim cuidamos da nossa casa e do ambiente”, complementa.



Quarta-feira - Dia de lavanderia. Comece separando as roupas claras das escuras. Na dúvida se o tecido mancha ou não, evite misturá-las com as outras para não tomar um susto ao estendê-las. E por falar nisso, lavou? Estenda logo. Não deixe para depois. O mesmo vale para tirar as roupas do varal, que a gente vai deixando lá até precisar usar novamente. A bagunça que fica na área de serviço está com os dias contados como chama à atenção, Camila Teixeira. “Às vezes, a área de serviço está servindo como depósito de coisas que não tem mais serventia, mas são guardadas para ‘o dia que vamos precisar’ e esse dia nunca chega. Se desfaça do que não se usa mais”.



(Foto: Shutterstock)

Quinta-feira - Hora da cozinha. A orientação da profissional cadastrada na área de limpeza do GetNinjas, Madeleine Lisboa (@centraldediaristas) para otimizar a arrumação é lavar os pratos enquanto cozinha e após as refeições cada qual lava o seu e a amizade continua. Não acumule, porque realmente, parece que o mundo acaba quando alguém se depara com aquela pilha de pratos sem fim. “Esse momento do dia é só para a cozinha. Enquanto os pratos estão no escorrendor secando, limpe o fogão, bancadas, armário e geladeira. Ao terminar, a louça já vai estar quase seca e você pode guardá-la”.



Sexta-feira - E então, sextou. Todo mundo merece uma tarefa mais leve né? Troque a roupa de cama e arrume os quartos. “Este é o ambiente do nosso repouso, por isso, evite o acúmulo de roupas e sapatos fora dos armários. Troque semanalmente a roupa de cama ou com frequência maior caso sinta que é necessário”, aconselha Antônio Carlos Santiago. A criançada também pode (e deve) ajudar na arrumação se envolvendo nas tarefas mais tranquilas: passar uma vassoura na casa, arrumar e limpar os brinquedos, ajudar na troca dos lençóis, por exemplo.



Manutenção diária - Tirar os lixos de banheiro e cozinha, varrer a casa e tirar o pó para não acumular sujeira é coisa que se faz todo dia para manter a organização da casa como um todo. “Por conta da pandemia, não deixe de utilizar o álcool 70% em todos os ambientes”, reforça Madeleine Lisboa.

MAIS ALGUMAS DICAS

Faxina de cima para baixo - Para evitar fazer o mesmo trabalho, limpe os móveis sempre antes de iniciar a limpeza do chão.

Anti-covid - Coloque na entrada de casa um pano umedecido com uma solução de um copinho de café de água sanitária (50 ml) em um litro de água. Isso garante que a sola do sapato fique higienizada.