Limpurb instala 100 pontos verdes em 6 meses em Salvador

Com o plantio de jardins realizado em Mussurunga nesta sexta-feira (25) pela Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb), a empresa atingiu o marco do centésimo Ponto Verde instalado, somente no primeiro semestre de 2021. A área revitalizada, antes local de descarte de resíduos irregular fica na Rua Professor Plínio Garcez de Sena.

Entre 2016 e 2020, nos seus respectivos primeiros semestres, foram instalados 116 pontos verdes. Durante o ano de 2020, 78 pontos foram instalados. Essa marca de 100 pontos em 6 meses foi comentada pelo presidente da Limpurb, Omar Gordilho, para quem a ação foi um reflexo do trabalho que tem sido realizado.





“É gratificante ver que estamos no caminho certo, mantendo o compromisso de fazer cada vez mais para manter nossa cidade limpa e bem cuidada. Nossa expectativa é de até o final do ano ampliar esse projeto e alcançar ainda mais localidades, incentivando os moradores a zelar por esses espaços e principalmente repensar suas atitudes, contribuindo com a preservação do nosso meio ambiente”, destacou.

A vice-prefeita e secretária de Governo, Ana Paula Matos, esteve presente na entrega do Ponto Verde, instalado em Mussurunga e destacou a importância da iniciativa.

“É importante que as pessoas prestem atenção onde vão descartar os resíduos e ajudem a cuidar da natureza, porque é a nossa vida que é impactada. Principalmente nesse período com o coronavírus, mais importante do que tudo é a prevenção e cada ação de limpeza ajuda a prevenir diversas doenças”, comentou.





(Paula Fróes/CORREIO) (Paula Fróes/CORREIO)