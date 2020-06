Limpurb já realizou mais de cinco mil ações em Salvador contra o coronavírus

A Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) anunciou que, desde o dia 18 de março, já fez 5.211 ações de desinfecção e higienização em vários pontos da capital baiana. A operação foi intensificada como medidas para enfrentamento à covid-19, para ajudar a conter a disseminação e o avanço do novo coronavírus na cidade.

Entre os serviços realizados durante a operação, estão a higienização dos principais terminais de ônibus, desinfecção de cemitérios públicos municipais e unidades de saúde, além dos mercados municipais, locais de entrega de quentinhas para moradores em situação de rua, restaurantes populares, entre outros. Bairros que estão ou passaram por medidas restritivas também tiveram higienização intensificada.

A iniciativa de desinfecção envolve 80 pessoas, que utilizam equipamentos de proteção individual (EPIs) e pulverizadores costais para aplicação de hipoclorito de sódio e água nas vias e estruturas. Além disso, a operação possui dez carros-pipa adaptados, com capacidade para quatro mil litros de hipoclorito de sódio e água. Um trator de pulverização, com capacidade para 400 litros da solução e jato que alcança até 15 metros, reforça as ações.

"Temos atuado de forma proativa, desde março, com serviços de higienização e desinfecção por toda a cidade. Os primeiros equipamentos a receberem as ações foram as principais estações de transbordo de ônibus, que, em seguida, se expandiram para avenidas, praças, unidades de saúde, restaurantes populares, cemitérios e, mais recentemente, os bairros com medidas restritivas e finais de linha de ônibus. Desta forma, acredito que, em alinhamento com os outros órgãos da Prefeitura, temos realizado um trabalho fundamental de combate à pandemia e em prol da população", disse Marcus Passos, presidente da Limpurb.