Linha Verde receberá 25 mil mudas nativas da mata atlântica até 2021

A Concessionária Litoral Norte (CLN) deu início ao plantio de 25 mil mudas nativas da mata atlântica, ao longo Linha Verde. A medida é parte do programa de revitalização desenvolvido pela empresa na Área de Proteção Ambiental do Litoral Norte (APA Litoral Norte). Ao todo, deverão ser plantadas 21 espécies nativas, entre elas mangaba, o cajueiro e o jenipapo.

Desenvolvido por profissionais especializados, o plantio deve ser concluído até o final do ano que vem. Todas as etapas do trabalho terão acompanhamento até a autossustentabilidade das árvores, com a adubação, coroamento das mudas. Além do benefício ambiental, as novas árvores vão contribuir também com a purificação do ar, qualidade da água e melhor estabilização dos taludes e aterros.



A gestora da APA Litoral Norte/Inema - Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Adriana de Castro, as ações de plantio do programa estão em sintonia com o objetivo da preservação. “O programa de recomposição ambiental que está sendo desenvolvido pela concessionária Litoral Norte é de extrema importância para que possamos alcançar o equilíbrio entre desenvolvimento e preservação dentro da APA Litoral Norte”, afirmou.



A revitalização da APA Litoral Norte conta ainda com obras de contenção de encostas, construção e reconstrução do sistema de drenagem, desenvolvimento de revestimento vegetal, recuperação de taludes e construção de um aterro no entorno da BA-099. Ao todo, serão investidos de R$ 30 milhões.

Sobre a CLN

A Concessionária Litoral Norte (CLN), uma empresa Invepar Rodovias, administra a rodovia BA-099, que compreende a Estrada do Coco (a partir do km 7,7) e a Linha Verde, conectando Lauro de Freitas até a divisa dos estados da Bahia e de Sergipe, com extensão total de 217km, entre 183km de rodovias e 35km de vias de acesso.

A concessionária presta serviço para o Governo da Bahia e é fiscalizada e regulamentada pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia. Atualmente, a empresa gera cerca de 400 empregos diretos e indiretos e já repassou mais de R$ 26 milhões em impostos para os municípios da região.