Linhas de ônibus de Salvador passam por mudanças a partir de sábado (31); confira

Algumas linhas de ônibus de Salvador vão sofrer alterações a partir do sábado (31), informou a Secretaria de Mobilidade (Semob). A intenção, segundoa pasta, é melhorar o atendimento de transporte em algumas localidades, atendendo a pedidos feitos pelas comunidades.

As alterações incluem mudanças nos intinerários, nomes e fracionamentos de linha, além de pontos de parada modificados.

Veja as linhas que serão alteradas:

As linhas 0201 – Ribeira x Bonfim / Campo Grande e 0302 – Boa Vista de São Caetano x Campo Grande terão seu itinerário modificado. Ambas as linhas não descerão mais o viaduto do Canela, e passarão a utilizar a Rua da Gamboa de Cima para chegar à Avenida Lafayette Coutinho (Contorno). Com a mudança, o ponto da linha no Campo Grande passará para a pista do meio, em frente ao Teatro Castro Alves.

Estação Mussurunga

Outra linha que terá seu itinerário alterado é a 1070 – Estação Mussurunga x Piatã (via Bairro da Paz). Esta linha deixará de atender a Avenida Orlando Gomes e Colinas das Esmeraldas no sentido Estação Mussurunga. Os usuários que estiverem na Orlando Gomes com destino à Estação, terão como opção utilizar a linha 1053 – Estação Mussurunga x Barra 3. Já quem estiver em Colina das Esmeraldas, poderá utilizar a linha 1057 – Est. Mussurunga x Bairro da Paz, que também terá seu itinerário modificado e passará a atender o bairro a partir deste sábado.

A linha 1071 – Estação Mussurunga x Jardim Placaford / Piatã manterá o mesmo código, mas seu nome será substituído para Estação Mussurunga x Jardim Placaford / Shopping Paralela. Além disso, também terá mudanças no seu itinerário. Os ônibus no sentido Estação Mussurunga deixarão de passar pela Avenida Dorival Caymmi e passarão a utilizar a Avenida Pinto de Aguiar. Os usuários que estiverem na orla e desejarem ir para a Avenida Dorival Caymmi terão como opção integrar com as linhas 1001 – Aeroporto x Praça da Sé; 1002 – Aeroporto x Campo Grande / Lapa; 1003 – Aeroporto x Lapa; 1007 – Lapa x Term. Aeroporto / Jardim das Margaridas; 1035 – Aeroporto x Praça da Sé (via Garibaldi); a 1653 – Paripe x Aeroporto; e a 0125 - Terminal da França x Parque São Cristóvão.

Alto do Cabrito

A linha 1647 – Alto do Cabrito x Boa Vista do Lobato / Estação Pirajá terá sua base operacional modificada para a Estação Pirajá e também será desmembrada. A linha 1647 terá seu atendimento para o Alto do Cabrito, e será criada a linha 1647-01, que dará atendimento para a Boa Vista do Lobato. A partir 21h, quando a demanda de usuários é menor, entrará em circulação a linha 1647-02, que será criada para atender ambos os bairros, Boa Vista do Lobato e Alto do Cabrito.

Já a linha 1622 – Alto do Cabrito / Boa Vista do Lobato x Pituba terá seu atendimento suspenso aos sábados e domingos. Com isso, passageiros procedentes do Alto do Cabrito com destino à Pituba terão como opção utilizar a linha 1647 e integrar na Estação Pirajá com a linha 1347 – Estação Pirajá x Pituba. Já os passageiros de Boa Vista do Lobato que desejarem seguir para a Pituba, poderão utilizar a linha 1647-01 e integrar com a 1347 – Estação Pirajá x Pituba.

Acesso Norte

Para garantir um melhor atendimento, além aumentar o número de viagens realizadas no dia, a linha 1148 – Terminal Acesso Norte x Nossa Senhora do Resgate / Conjunto ACM / Arraial do Retiro será desmembrada em outras duas linhas. Será criada a linha 2011 – Terminal do Retiro x Conjunto ACM / Arraial do Retiro (via Baixinha de Santo Antônio), que terá como base operacional o Terminal do Retiro, e a linha 1118-01 – Terminal Acesso Norte x Nossa Senhora do Resgate, que dará atendimento ao Shopping Bela Vista sentido Terminal Acesso Norte. Com o desmembramento da linha 1148, que realizava 15 viagens por dia, a linha 2011 fará 25 viagens, enquanto a 1118-01 fará 18 viagens diárias.

Já a partir de domingo (01/08), a linha 1233 – Terminal Acesso Norte x Nova Sussuarana /Sussuarana será substituída pela linha 1229-01 – Terminal Acesso Norte x Nova Sussuarana / Sussuarana. Com a criação desta nova linha, o itinerário também será modificado, deixando de circular pela Baixinha de Santo Antônio e atendendo a Rua Silveira Martins em ambos os sentidos. Os usuários da Baixinha de Santo Antônio que utilizam a linha deverão utilizar a 2011 – Terminal do Retiro x Conjunto ACM / Arraial do Retiro (via Baixinha de Santo Antônio), para o Terminal do Retiro, e, de lá, integrar com o metrô.

Os usuários de todas as linhas afetadas estão sendo orientados sobre as alterações. A partir deste sábado, primeiro dia das mudanças, agentes de transporte estarão nos principais pontos para esclarecer dúvidas sobre a operação.