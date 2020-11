Liniker vai estrelar 1ª série de ficção brasileira original da Amazon Prime Video

A cantora e compositora Liniker vai estrelar Manhãs de Setembro, primeira série de ficção brasileira original da Amazon Prime Video. No papel de Cassandra, ela vai interpretar uma mulher que tem na música sua força para encarar o dia a dia.



O título da produção se inspira na música sucesso na voz de Vanusa em 1973, cantada por Liniker no teaser.



Na trama, a personagem trabalha como motogirl no centro de São Paulo, namora com Ivaldo (Thomas Aquino) e tem o sonho de ser cover de Vanusa.



Sua vida muda quando ela reencontra a ex, Leide (Karina Telles), que reaparece com um menino que afirma ser filho de Cassandra.



A primeira temporada tem cinco episódios de 30 minutos e tem estreia prevista para 2021 na plataforma.



Assista o teaser: