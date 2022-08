Linn da Quebrada é confundida por Ariadna pela própria mãe e viraliza na web

Os seguidores que estão sempre atentos nas redes sociais, se divertiram com uma situação inusitada que envolvia Linn da Quebrada, Ariadna e Lilia Anjos, mãe da cantora ex-BBB 22.

A matriarca se confundiu com algumas fotos e publicou em seu Instagram. Na legenda, Lilia comemorou que Linn tinha feito uma cirurgia no rosto, mas o clique, na realidade, era da mãe da artista com Ariadna.

“Eu e minha filha linda. Graças a Deus ela operou o rosto, ficou belíssima”, escreveu a mãe da ex-BBB. “Mãe, acho que essa não sou eu, será?”, brincou Linn. Surpresa com a situação, Lilia questionou: “Como que apaga, filha?”.

Ariadna, que também é amiga de Linn, não aguentou a interação de milhões entre Lilia e a cantora e deixou um comentário: “Sou tua filha também, tia”.

Nos comentários, diversos fãs adoraram a confusão e se divertiram. "A interação de milhões, ao vivo e a cores", disse um seguidor. "Tia Lilia já tem mil filhas por aí, tudo fã da rainha Linn", comentou uma conta.