Liquida Bahia começa na sexta e sorteará EcoSport e 25 vale-compras

Marina Silva/Arquivo CORREIO

A Liquida Bahia, maior liquidação do Estado, teve sua 9ª edição confirmada pela Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas da Bahia (FCDL BA) e CDL Salvador e terá início na sexta-feira (25), seguindo até o domingo (04/10). A ação promocional, que promete atende aos protocolos de saúde, ajudará na reativação das vendas nos shoppings e lojas de rua após os efeitos da pandemia da covid-19 para o comércio.

Os organizadores estimam a participação de 5,5 mil pontos de venda em Salvador, Região Metropolitana e inúmeras cidades do interior. Participam da campanha lojas de rua e os principais centros de compras das cidades participantes.

Nos 10 dias de promoção, além dos preços competitivos, o consumidor concorre a um veículo de luxo, da marca EcoSport, da Ford, e a 25 vale-compras no valor de R$ 1.000 cada um. Para estimular as vendas, vendedores também concorrem a um vale-compras de R$ 1.000 cada um, no total de cinco premiados. A campanha deste ano fará uma doação de cinco toneladas de alimento para instituições sociais.

O sorteio de prêmios será dia 09 de outubro, às 11h, na sede da FCDL Bahia, na Rua Carlos Gomes, 1063, Aflitos, Centro de Salvador, com transmissão ao vivo pela página oficial da FCDL Bahia (fcdlba.com.br).

Como participar

A participação na Liquida Bahia é feita pelo site oficial appliquidabahia.com.br, acessível de qualquer celular ou computador. Para concorrer aos prêmios, o consumidor tem direito a um cupom a cada R$ 50 em compras, feitas com qualquer meio de pagamento.

As compras efetuadas com maquininhas da Rede ou Pop Credicard dão direito ao dobro de cupons. E os pagamentos feitos com cartão Mastercard nas máquinas da Rede ou Pop Credicard permitem ao consumidor três cupons para cada R$ 50 em compras.

“É o evento mais esperado do calendário do varejo, no Estado. Acontecerá em um cenário bem diferente por causa dos efeitos da crise gerada pela pandemia da covid-19 e seguirá todos os protocolos. O momento é de união de esforços para reerguer nossas atividades, e uma campanha como a Liquida Bahia é um grande incentivo”, avalia o presidente da FCDL Bahia, Pedro Failla.

Contribuição

Para o presidente da CDL Salvador, Alberto Nunes, a ação, conhecida pelos seus resultados, é bem-vinda neste momento. “Nossa contribuição, que tem sido bastante dinâmica e atenta ao lojista, agora ganha esse reforço. Sabemos que é importante para os associados e para a economia local. E melhor ainda, que podemos aliar a essa ação, solidariedade e responsabilidade social com a doação de alimentos”.

O superintendente do Sebrae Bahia, Jorge Khoury, lembra que as micro e pequenas empresas têm uma forte representatividade no comércio. Para ele, a campanha é mais uma forma de estímulo a esses empreendimentos em um ano repleto de desafios. “A maioria das micro e pequenas empresas está concentrada no setor de comércio e serviços, que foi bastante impactado nesse período de pandemia. Por isso, a campanha é importante para estimular e apoiar esses pequenos negócios, que precisam recuperar suas vendas”.

A Liquida Bahia 2020 é uma realização da FCDL Bahia, da CDL Salvador e de CDLs dos municípios participantes. Tem apoio da Mastercard e Governo do Estado e patrocínio do Sebrae Bahia, Rede e Pop Credicard.

Leia mais notícias no Alô Alô Bahia.