Liquida Salvador começa hoje com descontos de até 70%

Uma dica para quem pretende renovar o guarda-roupa, mudar a decoração da casa, ou comprar novos equipamentos ou eletrodomésticos com preços mais em conta: começa hoje e segue até o próximo dia 8 de fevereiro, a 22ª edição da Liquida Salvador. Mais de 5 mil pontos de vendas de shoppings centers e do comércio de rua participam da ação promocional deste ano, oferecendo produtos e serviços com descontos que podem chegar a até 70%. A expectativa é de que as vendas alcancem R$ 600 milhões - 5% a mais em relação ao ano passado.

"É uma ação consolidada, uma marca de sucesso, uma campanha que se tornou geradora de empregos e que impulsiona as vendas do comércio, nos mais diferentes segmentos. A cada ano, procuramos qualificar a Liquida, seja com uma estrutura mais ampla e organizada, seja com grandes prêmios (ver matéria na página seguinte)", diz Alberto Nunes, presidente da Câmara de DIrigentes Lojistas de Salvador (CDL Salvador), entidade que organiza a liquidação.

Segundo ele, a grande novidade este ano é a alteração do calendário do evento. "Optamos em antecipar a liquidação e relizá-la antes do Carnaval. Assim, aproveitamos também o grande movimento de turitas em Salvador nesta época do ano, o que deve reforçar ainda mais as vendas", diz.

Ele salientou ainda que o varejo de todo o país sofreu muito nos últimos quatro anos por conta da recessão econômica, e eventos como a Liquida Salvador são uma forma de estímulo e suporte ao setor. "É uma proposta que vem para ajudar o lojista a manter empregos, impostos e reforçar o caixa para que tenha fôlego para o resto do ano", conta Nunes.

Além de Salvador, a Liquida ocorre também em algumas cidades da região metropolitana, como Lauro de Freitas, Camaçari e Candeias. Os lojistas da capital e do interior prometem descontos entre 5% a 70%. O coordenador da campanha, Bernardo Carvalho, alertou os empresários para a necessidade de oferecer descontos reais.

"Os descontos vão de 5% a a 70%, mas o consumidor deve pesquisar. Pedimos aos lojistas que deem descontos verdadeiros. Foi isto que sempre garantiu a credibilidade da ação nesses mais de 20 anos. Não aumentem os preços para dar descontos depois porque isso não é bom nem para a campanha nem para o lojista", afirma.

Otimismo

Os lojistas estão animados. Felipe Sica, diretor da Leão de Ouro, conta que a rede de calçados, com dez lojas em Salvador e Aracaju, irá oferecer descontos que podem chegar a 50% em algumas lojas. Na grande maioria das unidades, porém, os descontos vão variar entre 10% a 30%.

"A expectativa é a melhor possível. A Liquida acertou em relação à mudança de data, especialmente para o nosso segmento esta alteração é muito boa. Estamos preparados para a ação, temos um bom estoque para a liquidação e ofertas atrativas para que o consumidor se sinta motivado para comprar nas nossas lojas", afirmou.

Já Bruno Thomaz, proprietário da Oito Baby, espera uma alta nas vendas de 10% em relação a Liquida do ano passado. A loja vai oferecer descontos médios de 50%. "Vamos participar do evento com muitos produtos e ofertas para que o consumidor aproveite a campanha e tenha oportunidade de comprar", diz.

Shoppings

A Liquida promete movimentar os principais centros de compras de Salvador e de Camaçari, como o Salvador Shopping, Salvador Norte Shopping, Shopping da Bahia, Bela Vista, Piedade, Paralela, Shopping Barra, Itaigara Boulevard Shopping Camaçari.

Na Castro´s, do Shopping Barra, os artigos de couro têm descontos de até 60%. Já na Bibi Calçados, o tênis infantil de R$ 149,90 sai por R$ 119,90. Na Leão de Ouro, o sapato Milano de R$ 99,99 está por R$ 59,99.



Campanha vai sortear carro de luxo e mais cinco motos

O consumidor que realizar compras em lojas participantes da Liquida Salvador, que são identificadas com cartazes e bandeiras, pode concorrer a prêmios oferecidos pela CDL. O "mimo" principal é um automóvel Mercedes-Benz C 180. O veículo custa R$ 180 mil. Além disso, serão sorteados cinco motos de 160 cilindradas e 10 smartphones. Já os vendedores vão concorrer a cinco cartões pré-pagos no valor de R$ 1 mil. O lojista, por sua vez, concorre a uma viagem para Portugal, com direito a acompanhante.

Para participar é simples. A cada R$ 50 em compras, o consumidor ganha um cupom. Utilizando a maquininha da Rede ou do Pop Credicard, passa a ganhar dois cupons para cada R$ 50. Usando o cartão Mastecard numa máquina da Rede ou do Pop Credicard terá direito a três cupons a cada R$ 50. O sorteio acontece no dia 12 de fevereiro.

O consumidor poderá fazer o cadastro para participar da campanha no site appliquidasalvador.com.br. Há também a opção de se dirigir a um posto físico de troca, localizados nas lojas e nos principais shoppings centers da cidade.

"Toda a mecânica de participação é conhecida e familiar. Cada ano, vamos aperfeiçoando detalhes que facilitem a vida do participante. Neste sentido, a criação do aplicativo específico para cadastro tem sido muito positivo e prático para quem usa celular para as operações do dia a dia ", diz Silvio Corrêa, superintendente da CDL.