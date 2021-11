Lista de 15 famosos que foram ou são fumantes e você não sabia

Se você é fumante e já entendeu sobre os riscos e perigos que o cigarro causa na sua saúde e tomou a decisão de parar de fumar, saiba que buscar o suporte em um centro de recuperação é de suma importância. Nem os famosos estão livres de um problema chamado dependência química ou adicção como é popularmente conhecido.

Assim, não é pouco comum encontrarmos pessoas conhecidas que fumam ou fumaram em alguma fase de suas vidas, até porque esse vício, no passado, era visto como um hábito bom e até mesmo chique.

Lista de famosas que são ou já foram fumantes

Para você saber mais sobre este universo, conheça agora os famosos que fumam ou já fumaram - e você não sabia.

Danielle Winits Barack Obama Jennifer Lopez Cléo Pires Aline Morais Mel Gibson Ana Maria Braga Angelina Jolie Giovanna Lancellotti Fiuk Lavínia Vlazak Dani Bolina Gusttavo Lima David Beckham Príncipe Harry

Qual desses famosos você nem fazia ideia de que eram ou são fumantes? Para você ver como o vício não escolhe classe social, cor, localização, religião e nem estilo de vida. Por conta disso, devemos sempre disseminar conteúdos de conscientização e buscar auxílio profissional quando necessário.

De acordo com dados da OMS (Organização Mundial da Saúde), cerca de 24 milhões de adolescentes entre 13 e 15 anos hoje no mundo fumam cigarro. Já no Brasil, estima-se que 10% da população seja fumante e, desse número, estima-se que 100 mil sejam adolescentes.

Famosas que fumaram durante a gravidez

Infelizmente, a dependência química não é algo que pode ser controlado em um "passe de mágica", mesmo na descoberta de uma gestação. Por isso, é tão importante e necessário receber o suporte adequado para, dessa maneira, assegurar que o processo de reabilitação aconteça de uma forma que garanta a qualidade de vida da mãe e da criança, que também pode sofrer durante o tratamento.

Mas isso nem sempre acontece. E quando falamos de gestantes, o problema pode ser ainda maior, uma vez que o tabaco pode ser extremamente prejudicial para o desenvolvimento do bebê.

Assim, as mães que sofrem com a dependência química podem se deparar com uma situação muito difícil, que requer o suporte de clínicas especializadas em dependentes do cigarro. A nível de exemplo, quando pensamos em famosas que fumaram na gravidez, Adriane Galisteu é uma das que faz parte da lista.

Ela foi uma das poucas que teve coragem de admitir a situação, embora possam existir muitas outras mulheres, famosas e "anônimas", que têm dificuldade de deixar o vício de lado durante a gravidez. Certamente, assim como as pessoas "anônimas", existem famosos que já foram ou são fumantes e você não sabia. Alguns já conseguiram deixar o vício, enquanto outros ainda sofrem com a dependência.

Tratamento gratuito

Para aqueles que decidem e desejam deixar o tabagismo, o Sistema Único de Saúde (SUS), oferece um tratamento gratuito para aqueles que não têm condições de pagar, chamado de Programa Nacional de Controle ao Tabagismo. É necessário saber no seu estado onde fica o local destinado a esse tratamento e você pode acessar o site do INCA e obter todas as informações necessárias sobre como proceder.

