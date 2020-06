Live ambiental debate a importância das serpentes na biodiversidade

Apresentar as diferentes espécies existentes na Mata Atlântica e mostrar a importância no ciclo ecológico da Biodiversidade das cobras e serpentes será o tema da live ambiental 'Minha amiga cobra: conheça as serpentes da Mata Atlântica', que será realizada nesta sexta (26), às 18 horas. O debate é promovido pelo Parque Estadual de Dois Irmãos, equipamento público coordenado pelo Governo de Pernambuco, através da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas/PE). O encontro será aberto ao público, com transmissão simultânea pelos perfis das redes sociais da Semas e do Parque de Dois Irmãos, no Facebook e YouTube.

A live ambiental reunirá especialistas em répteis do zoológico de Dois Irmãos, como o biólogo responsável pelo setor, Pedro Nascimento; o diretor do Centro Amazônico de Herpetologia, Breno Almeida; a pesquisadora e coordenadora do laboratório de Anfíbios e Répteis da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), Ednilza Maranhão, e terá como mediadora a gestora do Parque, Paula Falbo. Um dos principais objetivos é mostrar as diferenças entre as cobras e serpentes, desmistificar que todas são venenosas e apresentar a importância delas na natureza.

As serpentes possuem algumas curiosidades como, por exemplo, nem todas são perigosas ou peçonhentas; é através da língua bifurcada, que funciona como uma antena, que faz com as serpentes sintam, cheirem e consigam tatear o ambiente, ou que é apenas uma lenda que as Jiboias são venenosas. Elas podem causar sérios acidentes se forem encontradas fora da natureza e forem perturbadas por pessoas que não tenham habilidades para manuseá-las.

O Parque de Dois Irmãos possui atualmente sete serpentes, entre elas : 2 Salamantas de Mata Atlântica; 1 Salamanta da Caatinga; 1 Suaçuboia; 1 Píton reticulada (considerada a maior espécie do mundo, que pode chegar a medir 11 metros de comprimento) e 2 Píton-de-burma (sendo uma albina e uma de padrão de pele comum). Já o Centro Amazônico de Herpetologia possui uma coleção de mais de 1.200 serpentes, sendo 50 animais de 8 espécies diferentes nativas da Mata Atlântica.

Serviço

O quê: Lives “Minha amiga cobra: conheça as serpentes da Mata Atlântica”

Quando: 26 de junho de 2020 às 18 horas

Onde: Transmissão pelos perfis:

facebook.com/semaspe

youtube.com/semaspernambuco