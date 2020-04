Bell Marques (Foto: Divulgação)

Bell Marques agitou a tarde de sábado, 25, com uma live com gostinho de carnaval baiano, tocando seus maiores sucessos diretamente de sua fazenda, a Ana Bonita, em Cabaceiras do Paraguaçu (BA). A live, que foi transmitida pelo canal oficial do artista no Youtube, arrecadou R$740 mil. O valor será repassado integralmente para o Hospital Aristides Maltez, em Salvador.