Live de Daniela Mercury está no top 10 da quarentena do New York Times

A "Live da Rainha" de Daniela Mercury está entre as 10 melhores da quarentena do The New York Times, maior jornal do mundo. A publicação americana divulgou a lista nesta terça-feira (21). O crítico Jon Parales assina a matéria, que inclui ainda Norah Jones, Erykah Badu e Post Malone, entre outros. Daniela é a única brasileira na lista.

"Um show de estádio pode caber em uma sala?", diz o início do texto do crítico falando de Daniela, a quem chama de uma "superestrela brasileira". "Daniela dança, gira e samba como se estivesse em um palco muito maior", escreve Parales, com a banda, toda de máscara, ao fundo. A participação das filhas da cantora, que surgem "como foliãs de Carnaval", é destacada. "Em um set de quase três horas com músicas animadas que celebram o Carnaval e seu estado, Bahia, ela é totalmente incansável", finaliza.

A live foi produzida pela Macaco Gordo e foi ao ar no dia 29 de maio, mas ainda é possível ver no YouTube. Assista: