Live de inauguração do e-Agro acontece nesta terça (17)

Acontece nesta terça-feira (17), às 19h, uma live do lançamento do e-Agro, um evento totalmente digital e gratuito, que acontece de 25 a 27 de novembro, para quem é apaixonado por agropecuária, inovação e tecnologia. Com transmissão no canal do Youtube do Sistema Faeb Senar.

A ação inaugural contará com a presença de Humberto Miranda Oliveira, presidente da Federação de Agricultura e Pecuária da Bahia (Faeb) e do Conselho Administrativo do Senar Bahia, além de vice-presidente do Coselho Deliberativo Estadual do Sebrae Bahia, e com Jorge Khoury, superintendente do Sebare na Bahia. Jorge também foi prefeito de Juazeiro, presidente da União dos Municípios da Bahia (UPB) e deputado federal por cinco mandatos consecutivos.

"Na live, vamos falar sobre o e-Agro, nosso evento de tecnologia. Temos a expectativa de que ele se transforme em um evento tradicional do agronegócio baiano. Vamos falar sobre tudo o que tem de tecnologia para desenvolvimento do negócio agro na Bahia. E vamos estar juntos com o Sebrae para apresentar as principais linhas do evento, que iniciamos ano passado, com a primeira edição em Vitoria da Conquista. Esse ano, por conta da pandemia, estamos fazendo ele virtualmente. E estamos com a expectativa de que vai dar muito certo. Até porque, por ser virtual, ele facilita a participação de pessoas de outros estados e leva o nosso evento para o mundo", falou Humberto Miranda.

Veterinário e produtor rural, Humberto Miranda levantará questões como as demandas dos produtores rurais baianos e de como a agropecuária pode se tornar cada vez mais competitiva e produtiva através do uso das inovações tecnológicas.

De acordo com Guilherme Moura, que é vice-presidente Administrativo Financeiro da Faeb e um dos membros da comissão organizadora do evento, o e-Agro abordará de tecnologia de diversas formas.

"O evento nasceu como uma feira presencial voltada para temas como inovação, tecnologia geração de negócios. Nós abordamos a inovação não apenas com transformação digital, com drones e grandes equipamentos. Ano passado, por exemplo, foi apresentado um sistema simples de filtragem de água, onde a água usada, cinza, se tornava potável. Então há muitas formas de se abordar essa temática", explica Moura.

Essa é a segunda edição do e-Agro. No ano passado, o evento aconteceu em Vitória da Conquista, com startups, hackathons, leilões virtuais e palestras. A programação da versão 2020 da feira virtual terá alguns palestrantes como Rodrigo Bonato, diretor de Agricultura de Precisão para a América Latina, da John Deere, e Eduardo Bastos, vice-presidente de Sustentabilidade para a América Latina, da Bayer.

No dia 26, a Faeb comanda um painel sobre políticas públicas para o setor com a participação da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e do presidente da Confederação Nacional de Agricultura, João Martins. "Nesse painel, vamos falar da importância da política pública e da tecnologia no desenvolvimento do agronegócio", acrescentou Humberto Miranda.

As palestras ocorrerão em horários diferentes, para que os inscritos possam apreciar todo o conteúdo. Caso não seja possível acompanhar alguma das lives, o material ficará disponível por 60 dias.

Apenas dois eventos acontecerão de forma simultânea: os leilões de gados e máquinas usadas, e a Green Friday, que funcionará como uma Black Friday para o produtor rural com ofertas exclusivas de equipamentos, insumos, softwares e sistemas de gestão para o agronegócio.

A grande promoção ocorrerá das 9h às 18h, em um canal aberto onde os expositores do evento poderão apresentar seus principais produtos. Essa apresentação será dividida em blocos: fertilizantes, defensivos, máquinas e equipamentos, agricultura 4.0 e pecuária.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas por meio do site www.eagrodigital.com.br.

Programação Streaming Evento

Canal 1

Horário 25/11 26/11 27/11 10:00 Live com Chef (Produtos regionais): Tereza Paim Dia de campo: Pecuária de Leite 11:00 Dia de campo: Pecuária de Corte Dia de campo: Café 12:00 Painel: Agro Sustentável - Moderador: Eduardo Bastos – diretor de Sustentabilidade da divisão agrícola da Bayer para América Latina - Debatedores: Andre Guimarães – Cofacilitador da Coalizão, Brasil, Clima, Floresta e Agricultura e Diretor-executivo do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM); Renata Nogueira – coordenadora de Sustentabilidade do CASC na Cargill América do Sul; Marcello Brito – presidente ABAG (Associação Brasileira do Agronegócio) 14:00 Dia de campo: Cacau Batalha de Pitch: Moderador Pompeo Scola – CEO Aceleradora Cyklo 15:00 Live com Chef (produtos regionais): Fabricio Lemos 15:30 Deu Match Agro: Moderador Pompeo Scola – CEO Aceleradora Cyklo 16:00 Palestra patrocinador 1 16:30 Palestra Técnica 17:00 Palestra patrocinador 2 18:30 Painel: Painel: O Agro Brasileiro e suas Políticas Públicas: Oportunidades e Desafios - Moderador: Jose Luiz Tejon – Jornalista - Debatedores: Tereza Cristina – Ministra da Agricultura (a confirmar); João Martins – Presidente CNA; Humberto Miranda – Presidente FAEB Painel: Agricultura 4.0 - Moderador: Gil Giardelli – Professor e difusor de conceitos e atividades ligados à inovação radical, sociedade em rede, colaboração humana, economia criativa, digital. - Debatedores: Rodrigo Bonato - Diretor de Agricultura de Precisão de América Latina da John Deere, empresa líder mundial em máquinas e equipamentos agrícolas; Paulo Dancieri Filho- Ex-CEO da Coimma, eleita pela Forbes como uma das 10 empresas mais inovadoras do Brasil. Fundador e CEO da BovExo do Brasil 19:00 Abertura do evento - Humberto Miranda: Presidente FAEB - Jorge Khouri: Superintende Sebrae 19:30 Painel: Cenário e Tendências do Mercado para Agropecuária - Moderador: Jose Luiz Tejon - Jornalista -Debatedores: a definir





Canal 2

Horário 26/11 27/11 10:00 Leilão de Máquinas 11:00 Leilão de Máquinas 12:00 Leilão de Máquinas 13:00 Leilão de Máquinas 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 18:30 19:00 Leilão Pecuária de corte





Canal 3 – Dentro da plataforna

Horário 27/11 09:00 Green Friday 10:00 Green Friday 11:00 Green Friday 12:00 Green Friday 13:00 Green Friday 14:00 Green Friday 15:00 Green Friday 16:00 Green Friday 17:00 Green Friday 18:00 Green Friday

Serviço: e-Agro - Feira de Inovação e Tecnologia Agropecuária da Bahia (e-Agro Bahia)

Data: de 25 a 27 de novembro

Inscrição gratuita: www.eagrodigital.com.br