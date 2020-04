O "Sunday Night Live”, conjunto de lives que o publicitário Nizan Guanaes têm realizado em seu perfil no Instagram (@nizanlive), vai receber convidados pra lá de especiais no próximo domingo (03).

Serão 3 conversas, uma após a outra, sendo a primeira com a cantora Anitta, às 18h, seguida do economista e CEO da XP Investimentos Guilherme Benchimol, às 19h, e fechando com o presidente da Câmara Federal e deputado Rodrigo Maia, às 20h.