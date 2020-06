Live discute como impacto de noticiário da pandemia na saúde mental

A comunicóloga Graciene Nazareno faz uma palestra nesta quinta-feira (25) numa live do Núcleo de Estudo e Prevenção ao Suicídio (Neps) pelo Instagram falando sobre os impactos do noticiário da pandemia sobre a saúde mental. O público alvo é de profissionais de comunicação. A live acontece a partir das 20h no Instagram do núcleo.

O tema da saúde mental tornou-se ainda mais importante em tempos de confinamento, medos e incertezas em função do coronavírus. Serão discutidos temas como identificar, na saúde mental, o risco de suicídio e como prevení-lo. Também será abordado como noticiar e tratar o asunto sem sensacionalismo ou omissão.

“É importante para os jornalistas saber como falar sobre o assunto na mídia, num momento tão crítico, avalia a psicóloga Soraya Carvalho, coordenadora do Neps, órgão ligado ao hospital Geral Roberto Santos, da Sesab, e diretora da Associação Brasileira de Estudo e Prevenção do Suicídio (Abeps).

Graciene Nazareno trabalhou na assessoria de imprensa da Secretaria de Saúde do Piauí e se especializou no assunto, quando teve seu trabalho aprovado no Congresso Brasileiro de Prevenção ao Suicídio, em 2018.

(Foto: Reprodução)