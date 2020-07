Live discute se há salvação para atividade econômica em 2020

Nos últimos quatro meses, a necessidade de isolamento para conter o avanço do novo coronavírus trouxe uma série de dificuldades para o comércio baiano, assim como se verificou por todo o mundo. Entretanto, mesmo agora, quando se inicia um processo de reabertura, o consumidor inseguro em relação ao mercado de trabalho e, por isso, cauteloso em relação ao consumo, demonstra que o caminho até a recuperação econômica será longo.

Agora em julho, a intenção de compras das famílias atingiu o menor patamar desde o início da série histórica em 2010, expondo um cenário desafiador para o varejo.

Entre os meses de abril e maio o comércio varejista baiano teve uma perda acumulada de R$ 5,32 bilhões nos meses de abril e maio, na comparação com o mesmo período do ano anterior, de acordo com dados divulgados pela Federação do Comércio, Serviços e Turismo na Bahia (Fecomércio-BA). Isso significa um prejuízo médio de R$ 87 milhões por dia.

As dificuldades enfrentadas pelo setor, que é o maior empregador da economia baiana, mas também as perspectivas para uma retomada serão o tema da live Política & Economia desta quinta-feira (dia 30), com o presidente da Fecomércio-BA, Carlos Andrade ( @fecombahia ) .

O empresário é, desde o início da pandemia do novo coronavírus, uma das vozes mais críticas à política de crédito do setor financeiro no momento de dificuldades para empresas e o cidadão comum.

Baiano de Amargosa, Carlos Andrade é farmacêutico e trilhou toda a sua trajetória empresarial no comércio farmacêutico baiano. fundou a antiga rede Estrela Galdino e também as farmácias de manipulação A Fórmula. É vice-presidente da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

O bate-papo com o representante do setor será comandado pelo jornalista Donaldson Gomes, editor do CORREIO, através do Instagram do jornal ( @correio24horas ), às 18h.