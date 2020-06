Live discute sustentabilidade em tempos de pandemia

Com o tema Sustentabilidade ambiental em tempos de pandemia, o Hospital Moinhos de Vento promove, nesta quarta-feira (24), mais uma edição da Live Moinhos Talks. O debate terá como convidados o secretário estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura do Rio Grande do Sul, Artur Lemos Júnior, e o diretor-geral da indústria de celulose CMPC Brasil, Mauricio Harger. Também participam o CEO do Hospital Moinhos, Mohamed Parrini, e o superintendente Administrativo, Evandro Luis Moraes. O evento online começa às 19 horas. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site www.iepmoinhos.com.br/eventos.

Na verdade, pensar em desenvolvimento sustentável não é novidade para grandes empresas: em meio a um mercado cada vez mais competitivo, há uma demanda crescente por responsabilidade nos processos produtivos. No entanto, a pandemia aprofundou os desafios na área – e algumas consequências do isolamento, especialmente para o meio ambiente já começam a ser percebidas. Embora haja pontos positivos, como a redução das emissões de poluentes, a sociedade precisa enfrentar problemas como o aumento da geração de resíduos domiciliares e hospitalares e as incertezas das mudanças nos hábitos de consumo. A live trocará ideias e fará projeções de possíveis cenários.

Mundo Sustentável

Para mostrar como a sustentabilidade é algo próximo e possível, o CORREIO criou o projeto Mundo Sustentável, com conteúdos diversos sobre iniciativas que tornam a vida melhor. Diariamente e até o final do mês de junho, você poderá acompanhar nas redes sociais, no site, jornal impresso e na plataforma bit.ly/mundosustentavelcorreio, as informações sobre como se pode melhorar as ações do dia a dia para que todos possam ter mais qualidade de vida.

O Mundo Sustentável tem o patrocínio do Hapvida, Sotero Ambiental e Bracell, a parceria do Sebrae e o apoio da Claro e Yamana Gold.