Live: pesquisador baiano falará sobre criação da vacina contra a covid-19

A maioria do mundo inteiro tem um único sonho: que a vacina para o novo coronavírus seja logo inventada e que essa pandemia, que já deixou mais de 294 mil mortos no planeta. E esse tema, que desperta tanta curiosidade, será tratado em uma live, que contará com a presença de um pesquisador baiano.

Gustavo Cabral, que chefia uma pesquisa para desenvolver uma vacina contra o novo coronavírus, participará de uma live promovida pela Universidade Jorge Amado, no dia 22 de maio, às 19h30. A transmissão acontece no perfil da Unijorge no Instagram (@unijorge_oficial).

Doutor em imunologia aplicada à vacina, Gustavo Cabral é chefe de um projeto pioneiro, desenvolvido no Laboratório de Imunologia do Instituto do Coração (Incor), da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP). Segundo ele, a expectativa é de que nos próximos meses, com a aceleração dos trabalhos, o grupo de cientistas brasileiros encontre a cura para a doença.

Graduado em Ciências Biológicas pela Universidade do Estado da Bahia (Uneb), Gustavo Cabral fez mestrado em Imunologia na Universidade Federal da Bahia (UFBA), doutorado na USP e um pós-doutorado em Oxford, na Inglaterra, e em Berna, na Suíça, onde estudou imunologia aplicada à vacina.

Outra live

Antes do bate-papo com Gustavo, haverá ainda uma live com o presidente do Conselho Regional de Biomedicina (CRBM), Djair de Lima. O evento será na próxima terça (19), às 20h, no mesmo canal, e terá como tema "A biomedicina no combate à Covid-19: desafios e perspectivas".