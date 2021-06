Live Tour mostra a cultura e história de Itapuã nesta terça (15)

Uma nova edição do Live Tour Salvador, projeto de fortalecimento do turismo da capital baiana, será exibida às 16h desta terça-feira (15), dando início aos roteiros ao vivo pela cidade. Com comando do apresentador José Raimundo, o primeiro ponto exibido será o bairro de Itapuã.

Participam hoje o historiador Murilo Mello, o repórter Pablo Vasconcelos e os guias de turismo Pedro Neto, da agência Voyage, e Moisés Pinheiro, da agência Turisbike. A live completa poderá ser conferida no canal Visit Salvador da Bahia, disponível no YouTube, Instagram e Facebook.

Moisés Pinheiro fará um passeio de bike por alguns pontos importantes do bairro. “Os pontos que não podem deixar de ser vistos são a Sereia, o Farol de Itapuã, a Rua da Música (antiga Rua K) com o entorno, onde moraram vários artistas ícones da nossa cultura, a exemplo de Vinícius de Moraes e Juca Chaves. Eu também incluo o Parque das Dunas, que está nas proximidades, é um parque ambiental muito bonito e será uma referência nos próximos anos”, diz ele.

Lado histórico

Já o historiador Murilo Mello vai mostrar uma linha do tempo do bairro e explicar a etimologia do nome Itapuã. Ele também vai falar o que atraiu moradores para a região ao longo do tempo. Alguns dos motivos mais relevantes foram a pesca de baleia e as construções do aeródromo em Santo Amaro de Ipitanga e Avenida Octavio Mangabeira.

“Eu achei bastante pertinente e significativa a ação das lives. Eu fiquei feliz com a atitude. A Bahia e o povo de Salvador agradecem essa ação. Além de fomentar o turismo, ela aumenta a autoestima do baiano, porque conhecer melhor o local ao qual você pertence é importante para a autoestima e para o conhecimento, memória e identidade”, diz o historiador, que mantém um Instagram sobre temas históricos.