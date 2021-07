Live Tour Salvador apresenta Pelourinho e Santo Antônio nesta sexta (16)

O trecho que vai do Largo do Pelourinho ao Santo Antônio Além do Carmo será a terceira parte do roteiro do Centro Histórico a ser apresentado pela Live Tour Salvador nesta sexta-feira (16). A oitava edição da maratona de passeios virtuais sobre a capital baiana será exibida a partir das 16h, nas páginas do Visit Salvador da Bahia no Facebook, Instagram e YouTube.

Nesta edição, o apresentador José Raimundo e a âncora Luana Souza vão mostrar a região ao lado do capelão da Igreja do Passo, padre Valson Sandes, além dos guias turísticos Wanderley Souza e Glória Moura. Em cerca de uma hora de live, o público vai conhecer pontos como a Casa do Benin, a Igreja de São Francisco, a sede do Olodum e a Fundação Casa de Jorge Amado, além dos restaurantes do Santo Antônio Além do Carmo e, claro, dicas sobre o que fazer nesses locais.

Na edição passada, ocorrida na terça-feira (13), a Live Tour Salvador passeou pelos largos Terreiro de Jesus e Cruzeiro de São Francisco. Na ocasião, o jornalista José Raimundo conversou com o diácono Raimundo Moreno, na Catedral Basílica, que contou a história do local. Durante o percurso, também estiveram presentes a âncora Luana Souza e os guias de turismo Fábio Gondim e Lázaro Marrom, além de trazer explanações do historiador Roberto Pessoa.

O diácono Raimundo Moreno destacou a importância do projeto e o contexto histórico que Salvador possui. “Essa iniciativa é muito boa para divulgar o nosso Centro Histórico, pois poucos baianos conhecem ou visitam. Temos tantos pontos turísticos recheados de histórias que merecem ser explorados”, contou.

Em parceria com a Associação Brasileira de Agências de Viagens (Abav), a Live Tour Salvador é uma iniciativa da prefeitura para fortalecer o turismo da capital baiana.