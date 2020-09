Live vai debater tremores de terra na Bahia nesta quarta-feira (2)

Os tremores de terra que têm afetado cidades da Bahia deste o final da semana passada serão tema de uma live nesta quarta-feira (2), às 18h. Dois especialistas falarão sobre o assunto a convite do grupo Aprender com Gaia, numa palestra chamada 'Tremores no chão baiano'.

Os convidados são o professores Rubens Antonio da Silva Filho e Marco Antonio Tomasoni. Rubens Antonio é mestre e graduado em Geologia, licenciado e bacharel em História. Servidor público, ele trabalha atualmente no Museu Geológico da Bahia e é sócio do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (IGHB).

Já o professor Marco Antonio Tomasoni, que vai mediar a palestra, é membro do Instituto de Geociências (Igeo) da Universidade Federal da Bahia (Ufba). A palestra será transmtida por meio do aplicativo Zoom a partir das 18h (veja no card abaixo como acessar a transmissão).

Nesta terça-feira (1º), a terra voltou a tremer em Amargosa, epicentro dos abalos registrados nos últimos dias - são 17 ocorrências desde o dia 29 de agosto.