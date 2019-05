Lívia Andrade e MC Mirella batem boca ao vivo durante programa

A apresentadora Lívia Andrade e a funkeira MC Mirella discutiram ao vivo durante o Fofocalizando desta segunda-feira (20). A artista foi convidada a participar do programa justamente depois de uma polêmica envolvendo Lívia. Em um show no sábado (18), Mirella usou vários xingamentos para falar de Lívia e o vídeo tomou conta das redes sociais.

(Foto: Reprodução)

“A boca das minas que ficam falando de mim ta mais suja que o própri c... Estou louquinha para aquela Lívia Andrade vir querer tirar uma comigo”, afirmou Mirella. “Meu amor. Eu quero ver me chamar para entrevistar, porque aí eu vou, mas eu vou. E eu fico me imaginando nesse lugar”, ameaçou. A fala veio depois de Lívia criticar algumas atitudes da funkeira, como ela ter dançado em cima de um palco em frente ao colégio que estudou. A apresentadora também falou de uma suspeita de aliciamento de menor envolvendo Mirella.

MC Mirella se defendeu das acusações. “A gente está com uma situação não esclarecida. Vocês já sentiram esse tipo de injustiça (Lívia e Léo Dias). Até agora ninguém provou nada contra mim. Então, vocês deveriam compreender o que ocorreu. Eu não a quis ofender ela, muito menos a mãe dela”, afirmou a funkeira.

Lívia então quis saber porque estava sendo atacada por dar uma notícia que saiu em muitos veículos. “Eu queria só entender qual o seu problema comigo. Aqui nós noticiamos coisas que todos os outros veículos noticiaram e todos deram as suas opiniões sobre diversos casos envolvendo seu nome. Mas ninguém aqui nunca te acusou nada, muito menos eu. A gente só noticiou o que todos estão noticiando. Demos a você, por várias vezes, o direito de resposta. E você não quis usar isso nas ocasiões em que colocamos as matérias. Eu não tenho nada contra o seu trabalho. Eu gosto muito de funk. Eu nunca te ofendi e nem usei palavras baixas para me dirigir a você. Ninguém é melhor do que ninguém. Você é jovem ainda e vai aprender com o tempo. O que você faria se me encontrasse pessoalmente e qual o seu problema comigo?”, questionou.

MC Mirella citou então uma "compreensão como mulher" que esperava de Lívia. “O fato de eu não gostar de você está atrelado aos assuntos que você citou. Eu só queria a sua compreensão como mulher, apresentadora e trabalhadora que você é. Eu sou muito nova e vou aprender. Se eu fosse fútil eu não teria o número de fãs que eu tenho. Eu não quero estender o assunto, mas não tenho nada contra você. Eu só não gosto de você pelas coisas que já citei”.

Lívia novamente quis saber "o que eu fiz?". “Você simplesmente não teve uma compreensão comigo. Você estava, de certa forma, compactuando com as histórias que saíram sobre mim sem ter me procurado”, respondeu Mirella.

Léo Dias interrompeu e quis saber se a funkeira não achava que com suas palavras tenha aumentado a repercussão do caso.

“Eu me arrependo de ter falado palavrão e levarem para outro lado. Mas eu não queria ofender a Lívia nem a mãe dela. Eu tenho uma mágoa e um ressentimento com ela como já disse. Se um dia eu puder ir até o programa e conhecê-la pessoalmente eu poderei falar mais sobre isso com ela e conversar melhor”, afirmou Mirella.

Lívia a convidou para participar do Fofocalizando e Léo Dias alertou: “Essa foi a primeira crítica. Outras virão. Se prepare porque um artista lida com isso o tempo todo”. A apresentadora ainda comentou que está tomando providências no âmbito legal contra a funkeira. “Meu advogado já está tomando medidas jurídicas e cabíveis em relação a esse abuso de direito”.