'Livramento de Deus', diz porteiro após tiro atingir guarita de prédio da Pituba

O porteiro Gilmário Brás dos Santos, 41 anos, já considera que tem duas datas de aniversário: 31 de agosto, quando nasceu, e 2 de agosto, quando escapou por pouco dos tiros que atingiram a guarita do edifício no qual ele trabalha, na Pituba. Uma tentativa de assalto a um carro-forte que iria abastecer os caixas eletrônicos em um mercado, na Rua Ceará, terminou em tiros.

Um vídeo registrou o momento em que ele e um prestador de serviços se abaixam para escapar dos tiros. “Quando vi as imagens, tive a certeza que foi um grande livramento de Deus. Na hora só tive o reflexo de me abaixar. Não procurei saber o que estava acontecendo. Quando vi o estalo, me joguem no chão. Nem quis saber o que estava acontecendo, porque muita gente que é curiosa paga por querer ver demais”, disse o porteiro, nesta terça-feira (3).

Gilmário falava com um morador pelo interfone quando começaram os disparos. “Na hora, estavam eu e um prestador de serviço, que estava consertando a central do portão que fica dentro da guarita. Ele estava do lado de fora. Quando ele entrou, eu estava no interfone com um morador quando escutei o disparo", lembrou.

O porteiro foi quem alertou ao prestador de serviços que eram tiros. "Aí falei para ele: se abaixa que isso é tiro. No momento que ele se abaixou, o tiro pegou na guarita”.

Depois do susto, Gilmário vai redobrar a atenção quando algum carro-forte estiver próximo ao mercado. “Agora, quando algum carro-forte vier abastecer, terei a atenção redobrada. Trabalho aqui no prédio há 24 anos e isso nunca tinha acontecido”.

Marca de tiro na guarita do prédio (Bruno Wendel/CORREIO) Na manhã desta terça, um carro-forte estava parado na frente do mercado (Bruno Wendel/CORREIO)

Agora, ele só quer comemorar pelo renascimento. “Ontem foi aniversário de minha filha e o presente dela foi eu estar vivo. Ela ficou sabendo de tudo pelos noticiários e só sossegou quando me viu chegar em casa. No final de semana serão dois aniversários: o dela e o meu, pois nasci de novo. Meu aniversário é 31 de agosto. Agora será também dia 2 de agosto”.

“Hoje quando acordei, só pensava no que havia acontecido. Imediatamente agradeci a Deus por estar vivo”, disse Gilmário

Tentativa de assalto

Nesta terça, o CORREIO esteve no local do crime e encontrou apenas uma viatura passando pela frente do mercado. Os funcionários e clientes do hipermercado também não quiseram falar com a reportagem.

Um carro-forte da Preserv estava estacionado em frente ao Hiperideal por volta das 10h. Instante depois, seguranças da Preserv saíram do hipermercado carregado malotes. " Acredito que os malotes sejam dos caixas eletrônicos. Tem cinco instalados lá dentro e o movimentação é grande de gente, porque tudo mundo entende que lá dentro é mais seguro, porque o mercado tem seguranças" comentou João Alberto, da Associação Amigos do Itaigara (Ami), que também engloba o bairro da Pituba.

João Alberto é morador da Rua Piauí, perto do local onde ocorreu o tiroteio. Ele relatou que ontem o bairro viveu momentos de terror. “Foram mais de 10 minutos de tiros. Foi um verdadeiro terror. As pessoas começaram a largar os carros e correrem para todos os lados. Foi uma loucura. Isso nunca havia acontecido antes”, declarou.

Um morador de um prédio vizinho diz ter ouvido os disparos de dentro de casa. “Eu estava aqui em casa quando comecei a ouvir um barulho de tiro e aí vim aqui pra janela. Só deu pra ver o carro forte dando ré e fugindo. Logo depois começou a aparecer um bocado de gente ali na saída do estacionamento e apareceram as viaturas”, comentou.

De acordo com informações da 13ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), agentes da unidade foram acionados após a denúncia da tentativa de assalto. Ao chegar ao local as equipes constataram que houve troca de tiros entre os seguranças e os suspeitos .Buscas foram feitas na região, mas ninguém foi preso. O Hiperideal informou que o caso de fato ocorreu próximo a uma de suas unidades, mas que os suspeitos não chegaram a adentrar as instalações.