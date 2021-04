Livro é para quem pensa e não 'coisa de elite'

A Receita Federal publicou, na segunda-feira (5), um documento com oito perguntas e respostas sobre a reforma tributária proposta pelo governo Bolsonaro. Um dos itens abordados pelo questionário da Receita é a CBS - Contribuição sobre Bens e Serviços, alíquota de 12% que substituiria os atuais PIS e Cofins.

A proposta de criação da CBS foi defendida em julho do ano passado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Pelo plano da pasta, ficariam isentos da taxa entidades beneficentes, templos religiosos, partidos políticos, sindicatos e condomínios. Livros, no entanto, que são isentos de PIS e Cofins, pagariam CBS, o que segundo especialistas ouvidos pelo Publishnews, site dedicado ao mercado editorial, representaria 20% a mais no preço final de obras literárias.

Na época em que defendeu o imposto, o ministro Paulo Guedes argumentou que livros no Brasil são "produto da elite, que pode pagar caro". Para os consumidores que não estão na classificação de ‘elite’, ele disse que "o governo daria livros de graça aos pobres".

Segundo o Retratos da Leitura de 2020, 27 milhões de brasileiros da classe C são leitores (Foto: Shutterstock)

Na última segunda-feira, a Receita Federal, ao responder sobre a cobrança da CBS sobre os livros, usou o mesmo argumento de Paulo Guedes e ainda afirmou: “Famílias com renda de até dois salários mínimos não consomem livros não-didáticos e a maior parte desses livros são consumidos pelas famílias com renda superior a dez salários mínimos”.

O problema é que tanto o ministro, em julho passado, quando a Receita, essa semana, desconhecem que livros são sim consumidos pelos mais pobres. A pesquisa Retratos da Leitura, de 2020 - o estudo ocorre a cada quatro anos - apontou que 27 milhões de brasileiros enquadrados na classe C, ou seja, que não ganham 10 salários mínimos por mês, se declaram leitores assíduos. Os mais pobres compram livros e o preço é essencial. Em vez de reduzir ainda mais o número de leitores no país, o governo devia criar incentivo e não dificuldade.

Estudantes de escolas públicas baianas que fizeram o Enem 2020 - e que não ganham 10 salários - sabem o quanto a leitura foi importante para a Redação. "Foram os conhecimentos que adquiri por meio da leitura que me ajudaram", afirmou ao CORREIO, na sexta, 09, Mayara Santana, jovem de 17 anos, de escola pública, que tirou 920 na prova.

Mais destaques da semana

Fila para visitar o Mercado Modelo

Às 9h45 de terça-feira, 06, já tinha uma longa fila na entrada do Mercado Modelo (Foto: Nara Gentil/CORREIO)

O Mercado Modelo, um dos cartões postais e pontos turísticos mais visitados de Salvador, reabriu na terça, 06, na fase vermelha de retomada das atividades não essenciais na cidade. Do lado de fora, 15 minutos antes da reabertura, às 10h, turistas já esperavam em longa fila.

Sem feira em Bolonha

Feira de Bolonha é uma das principais do mundo (Foto: Apex-Brasil/Divulgação)

A Feira do Livro Infantil e Juvenil de Bolonha, que chegou a ser confirmada em sua edição presencial para acontecer de 14 a 17 de junho, agora só terá uma versão digital. O anúncio foi feito pelos organizadores do evento, na sexta, 09. A decisão foi tomada devido a chegada da terceira onda de covid-19 na Europa, inclusive na Itália. Ainda segundo os organizadores da feira, que é uma das maiores do mundo no segmento infantil, diante das incertezas da pandemia, é mais prudente adiar o evento físico para o ano que vem.

Luto nas letras

Alfredo Bosi é autor de pelo menos três livros sobre Machado de Assis (Foto: Mauro Bellesa/USP)

Morreu na quarta, 07, em São Paulo, aos 84 anos, o professor da Universidade de São Paulo (USP) e membro da Academia Brasileira de Letras (ABL) Alfredo Bosi, vítima de pneumonia associada à covid-19. De acordo com a ABL, em razão da pandemia do novo coronavírus, não houve o tradicional velório no salão da entidade. Bosi, considerado um dos maiores críticos literários do Brasil, nasceu em São Paulo, em 26 de agosto de 1936. Ele era autor de 17 livros, sendo ao menos três deles sobre Machado de Assis.

Ciclone na Indonésia

Ciclone arrancou árvores, derrubou casas e provocou inundações (Foto: Joy Christian/AFP)

Inundações e deslizamentos de terra causados pelo ciclone tropical Seroja em um grupo de ilhas do sudeste da Indonésia e do Timor Leste mataram 97 pessoas na segunda, 05. Até a sexta, 09, ainda havia mais de 70 desaparecidos. No Timor Leste, que divide a ilha de Timor com a Indonésia, pelo menos sete mil ficaram desabrigados após a passagem do ciclone. Na Indonésia, outras 30 mil foram afetadas pela tormenta. O resgate das vítimas foi dificultado, ainda, pela queda de cinco pontes, que bloquearam as estradas.

Para ler no site:

*Compositores de filarmônicas - O site filarmonicaeferrovia.com.br estará acessível a partir da segunda, 12. Criado pelos produtores culturais Laerte Santos e Simone Carrera, a página vai abrigar conteúdos do projeto Arquivo Deraldo Portela: Filarmônica e Ferrovia, que tem curadoria do maestro Fred Dantas. O acervo traz as partituras de 282 músicas de filarmônicas baianas. Leia mais aqui. A história de Sandy e Junior - O documentário Sandy e Junior: A História, começa a ser exibido neste domingo, 11, na TV Globo, logo após a Temperatura Máxima. Ao todo, serão sete episódios, um a cada domingo. Para quem tem o streaming Globoplay, os capí- tulos estarão disponíveis para maratonar. Na TV fechada, o Multishow exibirá sempre aos sábados, a partir da semana que vem, às 20h. Leia mais aqui. *Ivete e filho tiveram covid leve - O marido de Ivete Sangalo, Daniel Cady, afirmou que a cantora teve covid-19. A revelação foi feita em uma live com a atriz e apresentadora Regina Casé. No trecho da live, que circula pelas redes sociais, Cady diz que ele, Ivete e o filho mais ve- lho do casal, Marcelo, tiveram a doença. Leia mais *Empoderamento crespo para crianças - O livro 'Zacimba e o sonho de encrespar o mundo', da jornalista baiana Donminique Azevedo e do músico Leo Rocha, será lançado no sábado, 10, das 15h às 17h, no Zoom. Haverá ainda mini-oficina sobre cuidado com cabelos crespos. Leia mais. *Desabafo - O médico Thales Bretas, marido do ator Paulo Gustavo, internado com covid-19, afirmou na sexta, 09, que a situação do humorista, como a de muitos pacientes graves da doença, tem variado entre momentos preocupantes e outros de alegria por sutis sinais de melhora. Leia mais.

O que os famosos disseram:

Bettina e a filha de 8 anos, Catarina (Foto: Divulgação)

"A pressão de encontrar um parceiro para ter filhos é horrorosa. Quantas mulheres não casam para ter filho e acabam se separando? É muito melhor se relacionar sem essa pressão, você estar com a pessoa porque quer", Bettina Boklis

Escritora carioca, em entrevista ao UOL, essa semana, para divulgar seu livro ‘Maternidade Independente’ (Ed. Jaguatirica), onde ela narra a sua experiência com a inseminação artificial e a escolha de um doador anônimo de sêmen para que se realizasse como mãe.