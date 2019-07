Livro que questiona data da fundação de Salvador será lançado nesta quinta (18)

O escritor Renato Luís Bandeira vai lançar, nesta quinta-feira (18), o livro ‘1549 Cidade do Salvador - a polêmica data da sua fundação’. O evento acontece na sede do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (IGHB), Piedade, a partir das 17h.

No trabalho, o autor aborda questionamentos sobre aa fundação de Salvador. "Não se pode inaugurar o que não existe" afirma o escritor, quando se refere a fundação da cidade no dia 29 de março. Através de argumentos, ele apresenta uma nova data em que teria acontecido a fundação - ainda no ano de 1549.

Natural de Salvador, Renato Luís Bandeira é pesquisador autodidata. Como escritor, já vendeu mais de 34 mil exemplares, incluindo títulos como Chapada Diamantina – Histórias, Riquezas e Encantos, A Coluna Prestas na Bahia, A Guerra dos Coronéis e Dicionário Biográfico Cangaceiros e Jagunços.

Além de contestar a data oficial 29 de março o escritor evidencia a figura do padroeiro São Francisco Xavier, pouco reconhecido em meio a outros jesuítas de destaque na Bahia. O livro narra a chegada dos primeiros povoadores da cidade e as primeiras construções comandadas pelo primeiro Governador-geral Tomé de Sousa.

A publicação conta com 236 páginas ilustradas com 142 fotografias antigas. Nas livrarias, o livro será vendido a R$ 69,00. No lançamento, será comercializado pelo preço promocional de R$ 50,00, com direito a autógrafo do autor.

Apoiado pelo programa Ações Continuadas a Instituições Culturais, iniciativa da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SecultBA) através do Fundo de Cultura da Bahia (FCBA), o IGHB tem expediente de segunda a sexta, das 13h às 18h.