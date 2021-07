Livros, filmes e séries que podem mudar sua relação com o dinheiro

Edísio, que livros você recomenda para que a gente possa lidar melhor com o dinheiro? Felipe Santos



Olá Felipe. A leitura é sem dúvida o melhor caminho para a liberdade plena, pois lhe dá a condição de ter senso crítico e poder decidir por suas próprias convicções. Na área financeira isso é fundamental. A tomada de decisão pode ser determinante para o sucesso ou fracasso na gestão do patrimônio: imagine fazer um investimento ao longo de uma vida na esperança de uma aposentadoria tranquila e quando esse momento chegar descobrir que a rentabilidade não foi tão boa como esperava? São frustrações clássicas de quem não dedica um tempo para o aprendizado. A literatura financeira é vasta, mas recomendo iniciar com temas que ajudem a refletir sobre comportamento para entender como essas questões interferem na nossa vida financeira. Para esse tema, indicaria o livro de Brad e Ted Klontz: “A Mente Acima do Dinheiro”. Um livro que traz reflexões importantes sobre o comportamento humano. Mais voltado para a área financeira e de investimento, gosto muito dos escritos de Warrem Buffett, que conta em seus livros experiências no mundo dos investimentos. São livros excelentes, vale a pena ler. Outro livro que é bem apropriado para quem quer ter uma visão mais pragmática sobre investimentos é “O Investidor Inteligente”, de Benjamin Grahan. Claro que existem outros livros que trazem bons conteúdos sobre finanças, como o trabalho do Gustavo Cerbasi, dentre outros, mas esses dois farão a diferença no início da jornada de educação financeira.





E filmes ou séries também? Felipe Santos



Olá, Felipe. Filmes e séries são bem importantes para o processo de aprendizagem, seja para conhecer melhor nossa história política e econômica, mas também para aprender sobre investimento e comportamento humano. Claro que nos filmes há a exploração da ficção, o que pode não retratar plenamente a realidade, mas ainda assim é uma grande fonte de informação por permitir que através da ludicidade possamos observar fatos que em muito se assemelha com a nossa realidade, ajudando muito no aprendizado sobre as diversas áreas da Educação Financeira. Um clássico do Mercado Financeiro, é o “Lobo de Wall Street”, com DiCaprio, mas o filme “Wall Street – Poder e Cobiça”, estrelado por Charlie Sheen, apesar de antigo, aborda temas bem atuais. É um bom conteúdo para entender sobre a bolsa de valores e seus bastidores. Outro excelente filme é “A Grande Aposta”, uma obra que retrata os bastidores do mercado financeiro que culminaram na grande bolha imobiliária de 2008. Essas são algumas opções, mas temos vários filmes e séries que tratam sobre finanças e nos ajuda a refletir sobre o tema. Falando de conteúdo brasileiro, a trilogia “Até que a Sorte nos Separe”, baseado em uma obra de Gustavo Cerbasi, traz de forma bem divertida os reflexos do comportamento humano nas finanças, o quanto pode ser perigoso. Espero ter ajudado e até à próxima.





Tem dúvidas sobre Finanças Pessoais? Mande um e-mail para carteiracorreio@redebahia.com.br