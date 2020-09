Lixão a céu aberto em Plataforma é transformado em área verde

"Tenha fé porque até no lixão nasce flor". Os versos de Vida Loka, dos Racionais MC's, já se tornaram até clichê de tão utilizados. Mas isso não o torna menos real. Na última sexta-feira (17), o projeto Ponto Verde chegou à Rua Almeida Brandão, no bairro de Plataforma, para materializar essas letras e levar vida a um local onde antes havia apenas o descarte irregular de resíduos como entulho e lixo.

Foi o décimo bairro atendido pelo projeto, que é uma iniciativa da Empresa de Limpeza Urbana do Salvador (Limpurb). Além de Plataforma, o Ponto Verde passou por Santa Cruz, Pirajá, Ondina, Capelinha de São Caetano, Amaralina, Liberdade, Pau da Lima, Praia Grande e São Cristóvão. O funcionamento é simples: uma parceria com a comunidade para transformar os famosos lixões a céu aberto em um espaço vivo, bonito e útil.

Na ladeira da rua Almeida Brandão, por exemplo, o espaço que era tomado de lixo deu lugar a várias jardineiras com mudas que vão crescer e virar árvores para tornar o local mais bonito e agradável.

Presidente da Limpurb, Leonardo Oliveira aponta que já foram 66 pontos de descarte irregular extintos pela empresa só em 2020 e que além de tudo é uma maneira de estreitar laços entre o poder público e a comunidade.

“Atuamos esses espaços onde há cultura de despejar resíduos da construção civil, o famoso entulho, e o lixo doméstico, e transformamos em área verde. Fazemos toda a limpeza, conversamos com a população e iniciamos o projeto. A comunidade transforma o espaço junto com nossos agentes. A população se apropria do espaço e vira também agente fiscalizador”, frisa.

A arquiteta Gabriela Costa aponta que o diálogo com a comunidade local é de suma importância em qualquer tipo de intervenção que se faça na cidade e que esse tipo de parceria é importante para que a construção seja valorizada, cuidada e utilizada por quem mora no lugar.

Morador de Plataforma, Alcindo Santana diz que a Rua Almeida Brandão é uma das mais bonitas de Salvador e comemora que o espaço tenha passado por revitalização. "Essa vista que a gente tem aqui tem que ter é espaço para natureza, não pra encher de lixo. Eu espero que seja preservado", diz o idoso de 70 anos.

Gabriela diz que a revitalização em conjunto com a comunidade quebra o que apelidou do ciclo do mal, que é o de jogar lixo e entulho na rua de forma irregular, e cria um outro ciclo, este do bem. "Se a Prefeitura consegue fazer um projeto que as pessoas abracem e se sintam abraçadas elas vão valorizar o local e cuidar", aponta.

Onde estiver, e seja lá como for, com fé e participação qualquer espaço deixa de ser lixão e dá espaço a flores, árvores e revitalização.