Liz: Lore Improta e Léo Santana serão pais de uma menina

Fim do mistério. Lore Improta e Léo Santana serão pais de uma menina. A novidade foi anunciada no 'Chá Relevelação' do casal, que teve transmissão pelas redes sociais. A dançarina está grávida do primeiro bebê do casal. A menina vai se chamar Liz.

O tema da festa foi "Leão ou Leoa?". O evento foi realizado em uma área aberta de uma casa e contou com a presença de familiares do casal. Amigos, familiares e integrantes da equipe do casal enviaram mensagens, que foram exibidas durante a transmissão.

Antes do anúncio do sexo do bebê, o casal tinha afirmado que os possíveis nomes do bebê já estavam escolhidos. Se fosse menino seria Lorenzo, mas a #BabyGG vai se chamar Liz.

Léo Santana e Lorena Improta se casaram em fevereiro em Salvador, e no mês seguinte, o casal anunciou a gravidez da dançarina.