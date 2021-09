Lobo-guará resgatado de fazenda será solto na natureza no oeste baiano

Um lobo-guará-adulto será liberado no habitat natural em Luís Eduardo Magalhães, no oeste baiano, no sábado (4). A soltura será feita pelo Centro Estadual de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), órgão administrado pelo Inema. Três filhotes da mesma espécie vão passar por uma readaptação.

Os animais, que estão na lista de espécies ameaçadas de extinção, foram resgatados em julho na zona rural de Luís Eduardo Magalhães, após denúncia. Depois, foram trazidos para a sede do Cetas em Salvador, onde passaram por atendimento clínico. O lobo adulto precisou passar por cirurgias e tratamento durante a reabilitação.

Os lobos eram mantidos em propriedades rurais da cidade do oeste. A solicitação de ajuda foi feita do Inema pelo Dique Resgate. O animal adulto foi encontrado com ferimento exposto na mandíbula. Os três filhotes foram localizados em uma propriedade vizinha. A mãe não foi localizada.

“Acolhemos estes animais, realizamos uma análise clínica bem como todo um trabalho para que eles recuperassem suas características comportamentais, após avaliação o animal adulto mostrou-se apto para retorno ao seu habitat natural. Do mesmo modo, os filhotes chegaram ao fim do período de cuidados pelo berçário e agora podem continuar sua readaptação ao habitat em recintos localizados na região de origem, onde foram resgatados”, explicou a bióloga da Coordenação de Gestão de Fauna do Inema, Aline Barbosa.

Para esta ação, o Inema tem a parceria do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e do criadouro conservacionista Parque Vida Cerrado, como se trata de espécie de fauna ameaçada de extinção foram adotadas as orientações contidas no Plano de Ação Nacional Canídeos Silvestres, medidas estas que reforçam o comprometimento do Inema com a proteção e conservação da fauna silvestre no estado.

O cidadão que encontrar animais silvestres ou exóticos feridos, vítimas de maus tratos, em cativeiro e posse ilegal, pode solicitar o resgate ou realizar a entrega voluntária aos Cetas Estaduais do Inema através do Disque Resgate (71) 99661-3998 (WhatsApp) ou via telefone fixo (71) 3231-5960.