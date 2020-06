Lockdown: todas as entradas de Sobradinho serão fechadas a partir desta segunda (15)

O município de Sobradinho, no Norte da Bahia, adota lockdown a partir desta segunda-feira (15). A prefeitura informa que até quinta-feira (18), quando se estende a medida, haverá um bloqueio total na cidade. A prefeitura explica que essa que é uma versão mais rígida do distanciamento social é uma recomendação obrigatória para os municípios nesse cenário pandêmico e um meio necessário para desacelerar a propagação do novo coronavírus.

De segunda-feira (15) a quinta-feira (18) as entradas da cidade estarão fechadas, sendo permitido apenas o acesso de ambulâncias e veículos que transportem pessoas com necesside comprovada, através de documento, de se deslocar para atividades profissionais, além de transporte de mercadorias essenciais.

Sobradinho registra até o momento 73 casos da infecção pelo novo coronavírus e sete mortes por causa da doença. Diante do crescimento diário no número de casos, o Comitê de Operações de Emergência em Saúde Pública decidiu pelo bloqueio total por quatro dias, encerrando na quinta-feira (18), mas também podendo ser prorrogado.

Por quatro dias fica proibida qualquer atividade econômica formal e informal, incluindo ambulantes e feirantes, excetuando o funcionamento dos seguintes estabelecimentos: farmácias, serviços de saúde de urgência e emergência e hospital, estabelecimentos que forneçam insumos hospitalares, postos de combustíveis, funerárias, distribuidoras de gás e águas em sistema de delivery, órgãos públicos encarregados da realização de atividades essenciais, provedores de internet e fornecedores de água, esgoto e energia.

Estes estabelecimentos poderão funcionar em seus horários habituais, seguindo as regras de uso de máscaras, higienização e limitação de público, previstas no decreto municipal que regulamenta o lockdown.

Os estabelecimento de venda de alimentos prontos deverão permanecer fechados, ficando proibido, inclusive, o sistema de delivery, sendo que a entrega de gás e água somente poderá ser realizada até as 20h.

Além disso, durante os quatro dias fica proibida, a qualquer hora do dia, a circulação de pessoas na cidade, exceto para realização de alguma necessidade devidamente comprovada por documento, de atividade ligadas a saúde, como aquisição de produtos médicos-hospitalares, atendimento médico-hospital, e trabalho nos serviços considerados essenciais.

Os sobradinhenses que trabalham em outras localidades e precisam se deslocar deverão apresentar documento de identidade funcional/laboral, nas barreiras sanitárias montadas nas entradas da cidade. Em caso de descumprimento da legislação municipal, os infratores poderão ser multados.

O decreto prevê ainda proibição do trânsito de caminhões, que não transportem mercadorias necessárias para o funcionamento dos estabelecimentos autorizados a funcionar. Continuam suspensos os transportes intermunicipais e interestaduais e o acesso à cidade por meio hidroviário.

O prefeito Luiz Vicente Berti pede a compreensão da população e alerta para a necessidade dos moradores se organizarem para esse período de bloqueio. "O lockdown, neste momento, será necessário para frearmos o crescimento da covid-19 no nosso município. Esta medida vem sendo adotada com êxito em outros municípios que tiveram aumento nos casos da infecção. Peço a população que se programe para estes dias de fechamento do comércio, abastecendo-se dos gêneros de necessidade e nos dias de bloqueio não vá às ruas, fique em casa e, ainda assim, sem reunir amigos e familiares. Serão dias de um recolhimento necessário, uma situação momentânea, para juntos enfrentarmos este momento desafiador".