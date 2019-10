Loja de produtos naturais, Bio Mundo chega ao Shopping Paralela

Foto: Reprodução

Quem curte uma alimentação saudável, à base de produtos naturais, nutritivos, funcionais, ricos em fibras, vitaminas e minerais, tem um novo endereço para adquirir produtos que se enquadram nesse estilo de vida. Uma nova loja da Bio Mundo, especializada em produtos naturais e nutrição esportiva, foi inaugurada no Shopping Paralela, em Salvador, no último dia 18.

A unidade, comandada pela empresária Lorena Rocha, traz para os clientes todo o mix de produtos da rede fundada em Brasília, em 2015, e que se espalha pelo país.

“Sempre mantive uma rotina baseada em uma dieta balanceada. Esse é um dos principais motivos que me fez escolher esse mercado que só cresce. Estou muito feliz com a abertura da minha primeira loja, que é como um mercado focado exclusivamente em produtos naturais”, garante Lorena, que já administrou restaurantes, concessionária e empresa de terceirização na Bahia.

Com uma arquitetura sustentável, que apresenta iluminação de LED e a frente com produtos a granel com a intenção de evitar o uso de embalagens e sacolas plásticas, a Bio Mundo do Shopping Paralela vai oferecer aos clientes grãos, suplementação, sementes, chás, farinhas, frutas desidratadas, produtos para pessoas com intolerância e diabéticos, além de toda linha de congelados.

De acordo com uma pesquisa realizada pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), 8 em cada 10 brasileiros optam por uma alimentação saudável e uma dieta equilibrada.

A loja, que funciona no piso L1 do Paralela, das 9h às 22h, conta com mais de 4 mil produtos que buscam estimular o cliente a começar a adquirir um estilo de vida saudável, apresentando variedade, preços bons, sempre fazendo promoções, além de excelência em atendimento.