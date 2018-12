Loja do Bahia na Fonte Nova será inaugurada antes do Natal

O torcedor do Bahia está muito perto de conhecer a nova loja oficial do clube. O projeto, que foi idealizado na gestão do ex-presidente Marcelo Sant’Ana, será finalizado ainda neste mês de dezembro. As obras foram praticamente concluídas, restando apenas a colocação dos móveis. A diretoria dá como certa a inauguração antes do Natal, a tempo de aproveitar a principal data para o comércio no país. Localizada no setor sul da Fonte Nova, próxima às bilheterias voltadas para o Dique do Tororó, a loja ficará aberta em horário comercial e não somente em dias de jogos.

Uniforme 3 vai atrasar

Já o lançamento do uniforme número 3 do Bahia, que estava prometida para o final desta temporada, ficará para o primeiro trimestre de 2019, ainda sem data definida. A linha torcedor, com preços mais baratos, já foi solicitada pelos lojistas e deve ser lançada em breve, provavelmente antes do Natal.

Talisca entrega placa para Zé

Maior homenageado do jogo entre Bahia e Cruzeiro, no domingo (2), em Pituaçu, Zé Rafael recebeu das mãos de Anderson Talisca, meia que defendeu o clube entre 2013 e 2014 e hoje está atuando no Guangzhou Evergrande, da China, uma placa registrando as 128 partidas pelo tricolor em duas temporadas. Talisca foi vendido pelo Benfica ao time chinês por cerca de R$ 109 milhões ao Guangzhou em outubro. O Bahia tem direito a receber R$ 2,6 mi, como clube formador.

Olímpia retoma atividades e vai disputar Série B do Baiano

Na semana passada, o Esporte Clube Olímpia, time fundado por Anderson Talisca em Lauro de Freitas, comunicou o seu retorno após ter encerrado as atividades por período indeterminado. Um investidor italiano bancará a estrutura do clube, que terá apenas a categoria profissional e disputará a 2ª divisão do Campeonato Baiano.

Evolução nos uniformes e resultados

O futebol de areia do Vitória deu o que falar nos últimos dias. Os jogadores atuaram com uniforme de 2012, ainda fornecido pela Penalty, que não patrocina mais o clube, na final da Copa do Brasil, dia 23. Durante a semana passada, já na Libertadores, apresentou evolução em relação à roupa. O padrão usado, embora não tenha sido o atual, foi o de 2017, fornecido pela Topper, patrocinadora do Leão, e utilizado até maio deste ano. Deu certo: o time foi campeão da Libertadores.