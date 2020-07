Uma loja do Outlet Premium Salvador foi foco de um princípio de incêndio, no final da noite dessa segunda-feira (27). As chamas foram rapidamente controladas pelo 10º Grupamento de Bombeiros Militar (Camaçari).

Ninguém estava dentro do local no momento do incêndio, ocorrido por volta de 23h30. Não houve vítimas.

O fogo não atingiu o estoque da loja. O Outlet reabriu normalmente e com segurança nesta terça (28), às 12h.