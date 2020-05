Loja oferece 10% de desconto nas compras online

A loja de produtos com design japonês Miniso, localizada no Shopping Bela Vista, traz diversas opções de itens para casa – como organizadores, porta maquiagens, cabides, tapetes e utensílios para o cozinha -; para o home Office - como bastão de selfie, fones de ouvido, kit de mouse e teclado e conjunto de ferramentas -;e também para o autocuidado – como massageadores corporais, kit manicure elétrico, secador de cabelo e itens de maquiagem. E o melhor: a partir desta quarta (20), quem apresentar o print do card promocional (foto abaixo) receberá 10% de desconto nas compras realizadas até o dia 31 de maio.

As vendas estão sendo feitas de forma online, através do whatsapp (71) 98255-4104, das 12h às 20h. O cliente receberá um link (https://kyte.site/miniso-ba) para acessar o catálogo de produtos, fazer suas escolhas e finalizar o pagamento. As compras podem ser recebidas gratuitamente em casa, dentro de Salvador, em até 24 horas, ou retiradas no Drive Thru do Shopping Bela Vista (estacionamento G0), das 12h às 20h, de segunda à sábado. Os pedidos têm o valor mínimo de R$ 50. A Miniso conta com opções exclusivas para todos os gostos e é ideal para quem procura produtos diferenciados, design exclusivo, variedade, alta qualidade e preços acessíveis.