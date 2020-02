Lojas Americanas contrata na Bahia

A Lojas Americanas está selecionando profissionais para o cargo de supervisor do varejo. Na Bahia, as vagas estão disponíveis nas cidades de Salvador, Camacan, Esplanada, Lauro de Freitas, Queimadas e Tucano. Para concorrer, os candidatos devem ter ensino superior completo com até dois anos de formação, além de identificação com o varejo, boa comunicação, dinamismo, proatividade, capacidade de liderança e alto nível de responsabilidade. Além de salário compatível com o mercado e benefícios como vale transporte, vale refeição, plano de saúde e odontológico, o profissional terá acesso a descontos em academias, instituições de ensino e em compras nas unidades da Lojas Americanas em todo o Brasil e nos sites Americanas.com, Submarino e Shoptime. O processo seletivo é composto por entrevista pessoal, além de provas de Matemática e Língua Portuguesa Os interessados devem se inscrever pelo site talentos.lasa.com.br.

BTG Pactual inscreve até o dia 28

O BTG Pactual abriu está contratando jovens talentos da área de tecnologia. Profissionais com formação completa entre julho de 2017 a julho de 2020 podem se inscrever no processo seletivo até o próximo dia 28 de fevereiro. As inscrições podem ser feitas por candidatos de todo o Brasil no site https://jobs.kenoby.com/I-Tractionbtgpactual.