Lojas de eletros se preparam para atender à demanda do Verão

A chegada do Verão já fez algumas das principais redes de varejo de eletrodomésticos do país se movimentarem para atender à demanda dos calorentos. Em nota, Casas Bahia e Pontofrio informaram que a chegada da estação aumenta a procura por produtos como ventiladores, climatizadores, umidificadores e aparelhos de ar-condicionado, e, diante disso, os estoques desses produtos são reforçados. As redes consultadas pela reportagem não têm dados sobre o aumento da procura.

Uma das primeiras clientes desse novo ciclo foi a autônoma Ana Cristina Reis, 55 anos, que mora em Lisboa, Portugal, mas voltou para Salvador por conta do nascimento da netinha. Ana contou que a casa da filha, onde está hospedada, é toda nascente, mas para azar da autônoma apenas o quarto dela fica no poente do sol – onde faz mais calor. Para piorar, o ventilador de teto dela quebrou e aí “não tinha mais condições de continuar lá”. O jeito foi comprar um novo ventilador e aproveitando que já tinha saído para as compras, ela comprou um aparelho de ar-condicionado para o quarto da filha, onde sua neta dorme.

“Ela está com uma neném de oito meses e esse Verão está muito quente. Minha neta fica molhada de suor às vezes. Fiquei com pena”, disse, justificando a compra.

Além da compra dos climatizadores, Ana conta que tem outras estratégias para driblar o calor da capital baiana. Ela conta que além de tomar diversos banhos no mesmo dia, bebe muita água. E se você pensa que sombrinha é só para dias chuvosos, a autônoma prova o contrário: é graças a sua companheira de todos os dias que ela ameniza um pouco a quentura na hora de fazer compras e sair para passear na rua.

“Minha sombrinha, minha vida, ora pois. Não aguento tanto calor. Em casa, só roupas leves e de tecidos frescos”.



*com supervisão do editor João Gabriel Galdea