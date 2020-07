Lojas de shoppings são interditadas após fiscalização de protocolos

Sete lojas de shoppings de Salvador foram notificadas por descumprimento dos protocolos de funcionamento no final de semana, informou a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) nesta segunda-feira (27). Além disso, cinco estabelecimentos de serviços estéticos foram interditados, pois a atividade não está autorizada a funcionar nesta primeira fase da reabertura da cidade. A vistoria passou por 15 centros comerciais.

Foram visitados os shoppings Barra, da Bahia, Center Lapa, Itaigara, Paseo, Tri Center, Bela Vista, Paralela, da Gente, Salvador Norte, da Cidade, Piedade, Sumaré, Imbuí Plaza e Salvador Shopping. Ao todo, 4.345 lojas e 286 quiosques foram vistoriados. A fiscalização quer garantir o cumprimento dos protocolos gerais e específicos de funcionamento determinados pelo poder público.

Os shoppgins devem cumprir regras específicas, como uso obrigatório de máscaras, ambientes higienizados e limite de uma pessoa a cada nove m² em áreas comuns, entre outras orientações. Dentro das lojas, só pode haver uma pessoa a cada 5 m². Todos os clientes e funcionários devem ter temperatura medida ao ingressar. Áreas de alimentação continuam funcionando só como drive-thru ou para retirada, sem consumo no local.

A reabertura aconteceu na sexta (24) e os shoppings podem funcionar de segunda a sábado, das 12h às 20h.

Bairros com restrição

A força-tarefa coordenada pela Sedur, com o apoio da Polícia Militar, também esteve no final de semana nos bairros que estão com medidas de restrição. Ao todo, foram feitas 31 interdições no sábado (25) em localidades de Cajazeiras, Águas Claras e Castelo Branco e 861 vistorias, e quatro no domingo (26) em Cajazeiras, Castelo Branco e Nordeste de Amaralina.