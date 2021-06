Londrina empata com Botafogo e enfia o Vitória no Z4 da Série B

O Vitória está na zona de rebaixamento da Série B. Na noite desta quinta-feira (17), o Londrina empatou por 2x2 com o Botafogo em casa, pela 4ª rodada da competição, e ultrapassou o Leão na tabela.

Os dois times possuem três pontos, cada, e têm mesmo saldo de gols (-1), mas a equipe paranaense leva a melhor na quantidade de gols marcados (3x1). Desta forma, o rubro-negro caiu para a 17ª colocação, abrindo o Z4 da segundona, enquanto o Tubarão ocupa a 16ª posição.

No Estádio do Café, o Botafogo abriu o placar com Rafael Navarro, ainda aos oito minutos do primeiro tempo. Na segunda etapa, o Londrina deixou tudo igual com Tárik, aos oito. O time carioca, porém, voltou a ficar na frente do marcador com Luís Oyama, aos 26. No fim, aos 42, Júnior Pirambu garantiu o empate do Tubarão em casa.

O Vitória volta a jogar neste sábado (19), às 19h, quando recebe o Brusque, vice-líder da Série B, no Barradão. Já o Londrina visita o CSA no domingo (20), às 20h30, no Rei Pelé.