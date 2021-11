Lonely Planet elege os 10 destinos para visitar em 2022; veja lista

A tradicional editora de guias de viagem Lonely Planet revelou nesta semana sua lista com os principais destinos de viagem para 2022.O guia "Lonely Planet's Best in Travel 2022", em sua 16ª edição, mostra os principais países, regiões e cidades para os viajantes. "Depois de um hiato forçado, é hora de tirar os planos de viagem há muito adiados da prateleira e torná-los realidade", disse Tom Hall, vice-presidente de experiência da Lonely Planet, em um comunicado. "As listas celebram o mundo em toda a sua variedade maravilhosa e atraente”.



Veja os 10 principais destinos para visitar

10. Egito

O Egito é o lar das Pirâmides de Gizé, uma das sete maravilhas do mundo.



9. Malauí

Com o nono maior lago do mundo, Malauí fica localizado no sul da África. O país tem safáris de perder o fôlego, onde você pode observar elefantes, babuínos, hipopótamos e outros animais em seus habitats nativos.



8. Nepal

É quase impossível falar do Nepal sem citar o Monte Everest. Mas esta nação do Himalaia tem muito mais a oferecer para os viajantes que não estão escalando a montanha mais alta do mundo.



7. Omã

Omã é uma das grandes atrações do Oriente Médio. Na fronteira com o Estreito de Hormuz, as montanhas atingem alturas de 2.000 metros para criar um cenário espetacular para trechos estreitos de água. O país também oferece um lindo litoral.



6. Anguila

Anguila é um território britânico ultramarino. A linda ilha do Caribe tem 33 praias públicas, temperaturas altas, hotéis e comida incríveis.



5. Eslovênia

O país do leste europeu tem entre os principais atrativos um castelo de 900 anos e o rio Sava, conhecido por atravessar também a Croácia, a Bósnia e a Sérvia.



4. Belize

Quer explorar as ruínas maias, nadar em águas cristalinas e ver a incrível vida selvagem? Belize tem tudo isso e muito mais.



3. Maurício

A ilha paradisíaca de Maurício fica no Oceano Índico, cerca de 700 milhas a leste de Madagascar.



2. Noruega

A Noruega está consistentemente incluída nas listas dos países mais felizes do mundo.



1. Ilhas Cook

O melhor destino eleito pelo guia é um grupo de 15 ilhas no Pacífico Sul. Atividades na água, como mergulho e pesca, sem mencionar as vistas de tira o fôlego.