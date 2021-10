Lontra mergulha em piscina para recuperar celular de visitante em zoo na China; vídeo

Uma lontra se tornou uma heroína improvável no Shanghai Wild Animal Park, na China, ao recuperar um celular que foi derrubado acidentalmente, com a câmera ligada, dentro do poço da jaula onde o animal estava, no último dia 7.

Como a câmera estava ligada e o aparelho era à prova d'Água, todo o resgate foi filmado pelo ângulo do próprio resgatado. As imagens capturadas pelo aparelho que caiu na água são embaçadas e repletas por vultos, enquanto o animal mergulha para pegá-lo, levando-o de volta à superfície.

No entanto, a cena também foi gravada por uma câmera de segurança, de forma que é possível ver a reação do profissional ao ver novamente o smartphone, que por fim foi devolvido ao dono.

"Ele achou que era lixo e imediatamente correu para o item", disse Ni Li, funcionário do parque, de acordo com o portal de notícias chinês "Shine", descrevendo a lontra You Tiao, de 4 anos, como "ativa, travessa e a lontra mais esperta do parque".

O turista que teve seu smartphone devolvido comentou que o animal tinha que receber uma homenagem por sua atitude. De fato, You Tiao foi premiado premiado com peixes extras para se alimentar.